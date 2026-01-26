שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לרס"ל רן גואילי עם השבתו משבי עזה, תיאר את גבורתו ב־7 באוקטובר, ומסר תנחומים למשפחתו

שר הביטחון ישראל כ"ץ, פרסם תגובה ראשונה להחזרתו של החלל החטוף רן גואילי משבי הרצועה. כ"ץ תיאר את גבורתו של רני ביום הטבח, עד שנפל בקרב ונחטף לרצועה. כ"ץ מסר תנחומים למשפחת גואילי.

מהשר כ"ץ נמסר "רס"ל רן גואילי שב הביתה. בבוקר ה-7 באוקטובר, עם פרוץ מתקפת הטרור הרצחנית, רן מיהר לעוטף עזה, הצטרף באומץ ללחימה בקיבוץ עלומים, נלחם בגבורה יוצאת דופן, חיסל מחבלים רבים והגן בגופו על אזרחים – עד שנפל בקרב ונחטף לרצועת עזה".

שר הביטחון תיאר את גבורתו של רן, במארג הגבורה של לוחמי השביעי באוקטובר "רן היה לוחם אמיץ, שפעל מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות לאומית. גבורתו באותו בוקר קשה היא חלק מסיפור העמידה והנחישות של לוחמי וכוחות הביטחון אל מול מתקפת הטרור".

כ"ץ הסביר כי למרות הכאב, החזרתו של רן היא רגע של סגירת מעגל "השבתו של רן ז"ל לקבורה היא רגע כואב של סגירת מעגל – עם שובו של החטוף האחרון משטח רצועת עזה לאדמת ישראל. זהו רגע שמדגיש את מחויבותה של מדינת ישראל ללוחמיה ולאזרחיה: להשיב כל אחד ואחת הביתה – כמו שהבטחנו למשפחות ולציבור בישראל. זאת הערבות ההדדית".

השר גם מסר את תנחומיו ואת תנחומיי מערכת הביטחון למשפחת גואילי "אני מבקש למסור תנחומים מעומק הלב להוריו הגיבורים, טליק ואיציק, ולבני משפחתו, ומודה ללוחמינו הגיבורים על נחישות ומחויבות יוצאות דופן למען השבת כל חטופינו והגנה על אזרחינו".