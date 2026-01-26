בצה״ל מבהירים כי לאורך התקופה נבחנו ארבע חלופות שונות למיקומה האפשרי של הגופה, ורק לאחר קבלת מידע מודיעיני מדויק בוצעה הפעולה בבית הקברות שבה אותרה.

גורם צבאי מסר לנו פרטים על הפעולה לאיתור גופתו של החלל רן גואילי ז"ל, שנמצאה היום (שני) בבית קברות מוסלמי גדול ברצועת עזה. לדבריו, לאורך התקופה עמדו בפני צה״ל ארבע חלופות מרכזיות בנוגע למיקומה האפשרי של הגופה.

החלופה הראשונה עסקה במנהרה המכונה "קרדום שחור", באזור חפר ובסמוך לדלת האחרונה. החלופה השנייה הייתה בבית החולים שיפא. השלישית, באזור מרוחק יותר מהעיר עזה. החלופה הרביעית הייתה בבית הקברות שבו נמצאה הגופה לבסוף.

לפי הגורם הצבאי, כוחות צה״ל חפרו בהיקף נרחב בשתי מנהרות הסמוכות למרחק של כקילומטר מבית הקברות, על בסיס מידע מודיעיני, כאשר אחת מהן זוהתה כ"קרדום שחור". לאחר שלא התקבלו ממצאים תואמים, ובתום בחינה נוספת, התקבל בסוף השבוע מידע מודיעיני חדש ומדויק יותר.

בעקבות המידע החדש פעלו הכוחות בבית הקברות המוסלמי הגדול, שם התקיימה פעילות מבצעית אינטנסיבית במשך כיממה. במבצע השתתפו כוחות גדולים, בהם כוחות חי"ר, טנקים וחיל האוויר, שפעלו לבידוד המרחב, תוך תיאום עם הגורמים המתווכים.

בסיום הפעולה נמצאה הגופה, וצוותי הרבנות הצבאית הראשית ערכו טקס במקום. לאחר הליך הזיהוי נמסרה ההודעה למשפחתו של גואילי. בצה"ל הדגישו כי הטענות והשמועות שלפיהן ניתן היה לפעול במקום מוקדם יותר אינן נכונות, וכי רק לאחר קבלת המידע המדויק ניתן היה להגיע לנקודה שבה נמצאה הגופה.