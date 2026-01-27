לא "שהאדה" רגילה: הסוד שמאחורי הסדר

כדי להבין למה מדובר בשקר מוחלט, צריך להסתכל על הפרטים הקטנים. רובנו מכירים את ה"שהאדה" – הצהרת האמונה האסלאמית: "לא אִלהא אִלא אללה ומוחמד רסול אללה" (אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד שליחו).

אבל על דגל דאע"ש לא כתוב המשפט הזה. בתוך העיגול הלבן שמרכז הדגל, מופיעות שלוש מילים בלבד: אללה, רסול, מוחמד.

למה הסדר הזה?

בדאע"ש החליטו מסיבות אידיאולוגיות קיצוניות שזה לא ראוי להציב את המילה "אללה" אחרי המילה "שליח" (רסול). לכן, הם הפכו את הסדר והשמיטו את שאר המשפט. זהו סימן היכר ייחודי, "מותג" של מוות, שאין לו שום קשר לפרשנות דתית כללית.

השורה התחתונה: הדגל של דאע"ש הוא הדגל של דאע"ש. לא אסלאם תמים ולא טעות בהבנה.

לראות ולא להאמין

הסרטון הזה הוא תזכורת חשובה לכל מי שעוסק בהסברה או במעקב אחרי המזרח התיכון: אל תתנו למילים היפות או להכחשות לבלבל אתכם. כשהסמל שם – הכוונה שם.