ראש הממשלה נתניהו שוחח עם התקשורת והודיע על חזרתו ארצה של החטוף האחרון מרצועת עזה, רפ"ק רני גואילי שנפל בקרב בטבח השביעי באוקטובר

רגעים לאחר ההודעה הרשמית הראשונית מצה"ל, על זיהויו והשבתו של החלל החטוף האחרון מרצועת עזה, רני גואילי ז"ל, שוחח ראש הממשלה נתניהו עם התקשורת והעבירה מסר לעם ישראל.

"אני שמח לבשר לאזרחי ישראל, כפי שבישרתי עכשיו למשפחת גואילי, כוחותינו איתרו את רני, הוא כרגע בדרך הביתה". הכריז ראש הממשלה.

נתניהו המשיך וציין את חשיבות הרגע לאחר שנתיים של מלחמה קשה "זה הישג בלתי רגיל למדינת ישראל, הבטחנו, אני הבטחתי להחזיר את כולם, החזרנו את כולם, עד האחרון שבהם. רני, גיבור ישראל, נכנס ראשון, יצא אחרון, הוא שב הביתה".

בנוסף שיבח ראש הממשלה את המבצע להשבתו של רני ז"ל ואת גיבוי האזרחים "זה הישג אדיר לצבא ההגנה לישראל, למדינת ישראל, וגם לאזרחי ישראל, שנתתם לנו את הגיבוי, להשלים את המערכה".

ראש הממשלה חתם את ההודעה וקבע: "רני חוזר הביתה!".