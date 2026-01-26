ברקע חשש באופוזיציה מפני ערעור תוצאות הבחירות, ראשי המפלגות מביעים חוסר אמון בכוונותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מזהירים מניסיונות לשבש את ההליך הדמוקרטי, ומדגישים את הצורך בפיקוח והיערכות להבטחת קבלת תוצאות הבחירות

החשש שנתניהו יסרב להכיר בהפסד בבחירות ויטען לזיופים מעורר סערה באופוזיציה. בעוד בקואליציה מכנים את העיסוק בנושא "הסתה", באופוזיציה מביעים חשדנות עמוקה. שאלנו היום (שני) את ראשי המפלגות: האם לדעתם נתניהו יפנה את הכיסא? כך הם השיבו

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הבהיר כי מפלגתו נערכת לתרחישים בעייתיים: "אנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים שיהיו נסיונות לרמות בבחירות", אמר, ושיקף את חוסר האמון בטוהר ההליך.

עוד באותו נושא לפיד משתלח: הממשלה נותנת 60 מיליארד שקל למשתמטים 14:37 | נחום פרי 5 0 😀 👏

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, הציג עמדה תקיפה וטען כי נתניהו "יעשה הכל כדי לפגוע בדמוקרטיה החופשית, לשבש את יום הבחירות, ולא בהכרח יכבד את תוצאות הבחירות". לדבריו, ראש הממשלה "שואב עידוד רב מדוגמאות שהתרחשו בעולם ומתכוון ליישם אותם כאן". כשנשאל אם כוונתו לאירועי ה-6 בינואר בארה"ב, השיב: "המבין יבין".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: נחום פרי

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, דחה את טענות הקואליציה: "לא שמעתי ולא ראיתי אם יש הסתה, זה אותו ארגון רעל שמשרת את נתניהו". ליברמן העריך כי הצד השני "יעשו הרבה תרגילים לקראת הבחירות", אך בניגוד לאחרים הוא אופטימי יותר: "אני מניח שנתניהו יקבל את תוצאות הבחירות", אמר, והוסיף המלצה: "רק מציע לוודא שזה באמת קורה".