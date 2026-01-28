העברת השליטה במעבר רפיח לידיים זרות אינה פתרון מדיני אלא פצצה מתקתקת. אחרי שדם לוחמינו נספג באדמה כדי לעצור את ציר ההברחות, נסיגה תעניק לחמאס ניצחון מורלי ותחזיר את חמצן הטרור לרצועה. אסור לחזור על טעויות העבר – ביטחון ישראל חייב להישאר בידי צה"ל בלבד

עוד באותו נושא דיווח: אותר חלל חטוף שהוחזק בידי הג'יהאד האיסלאמי 12:55 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

תגיות: דעות, ה-7 באוקטובר, חמאס, מעבר רפיח