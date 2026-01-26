בזמן שהעולם מתמקד בנשיאי איראן ובשר החוץ, הכוח האמיתי בטהרן עובר בהדרגה לידיו של מג'תבא חמינאי, בנו השני של המנהיג העליון. הוא לא רק "הבן של", אלא האדריכל של מנגנוני הדיכוי והשליטה המודרניים של הרפובליקה האסלאמית

עוד באותו נושא מבוכה קשה: המוסד חשף את הסוד הגדול של חמינאי 11:40 | חדשות סרוגים 21 0 😀 👏

תגיות: איתוללה, היורש, מוג'תבא חמינאי, עלי חמינאי