כולם מדברים על המנהיג העליון של איראן, אבל עם הזדקנותו של עלי, מי שמושך בחוטים באיראן יותר ויותר הוא בנו מוג'תבא חמינאי. אז הנה 10 דברים שלא ידעתם על הנסיך הפרסי – מג'תבא חמינאי.
10 דברים שלא ידעתם על מוג'תבא חמינאי
השפעה צבאית כבר מגיל צעיר
בשנות ה-80, במהלך מלחמת איראן-עיראק, מג'תבא שירת ב"גדוד חביב" יחידת עילית של משמרות המהפכה. שם הוא יצר את הקשרים האישיים העמוקים עם מי שלימים הפכו לצמרת הביטחונית של איראן.
האיש של המודיעין
מעבר לקשר עם משמרות המהפכה, הוא נחשב למנהל בפועל של רשתות המודיעין הפנימיות במשרד המנהיג ("בית-e רהברי"). הוא משתמש ברשת הזו כדי לעקוב אחרי נאמנותם של בכירים בממשל.
השדכן הפוליטי
נישואיו הם הצהרה פוליטית. הוא נשוי לבתו של ג'ולאם עלי חדאד-עאדל, לשעבר יו"ר המג'לס (הפרלמנט) ודמות שמרנית מרכזית, מה שחיזק את הברית שלו עם האליטה הפוליטית הדתית.
לימודים בקום
כדי לרשת את אביו כ"מנהיג עליון", עליו להחזיק בתואר דתי בכיר. בשנים האחרונות הוא השקיע רבות בלימודים בעיר הקדושה קום, וב-2022 הוא הועלה רשמית לדרגת "אייתוללה", צעד הכרחי מבחינה חוקתית לירושה.
דיכוי "המהפכה הירוקה" (2009)
זו הייתה נקודת המפנה שבה שמו עלה לכותרות. דוחות מודיעין מצביעים עליו כמי שניהל בפועל את הדיכוי האלים של המחאות ב-2009, תוך הפעלת כוחות ה"בסיג'" ברחובות.
מתיחות עם נשיאים
לאורך השנים, הוא התנגש עם נשיאים שנחשבו "מתונים" או "רפורמיסטים" יותר. השפעתו גדולה כל כך, שהוא מסוגל לעקוף החלטות ממשלה ולהכתיב מדיניות חוץ וביטחון מעל ראשו של הנשיא המכהן.
סודיות קיצונית
למרות כוחו, הוא כמעט ולא נואם בפומבי וקולו כמעט ולא נשמע בתקשורת. האסטרטגיה שלו היא "עוצמה ללא חשיפה", מה שמאפשר לו לפעול מבלי לספוג ביקורת ציבורית ישירה.
הקשר עם פוטין
ישנן טענות כי מג'תבא מעורב מאוד בהידוק היחסים האסטרטגיים עם רוסיה, במיוחד בכל הנוגע לעסקאות נשק ושיתוף פעולה צבאי, מתוך תפיסה שהמערב הוא האויב המוחלט.
שליטה על אימפריה כלכלית
הוא מעורב בניהול ה"סטאד" (Setad) – תאגיד ענק בשליטת המנהיג העליון ששוויו מוערך במיליארדי דולרים, מה שמעניק לו כוח כלכלי בלתי מוגבל כמעט.
ההתנגדות הפנימית
למרות כוחו, הירושה שלו אינה מובטחת. ישנם אנשי דת בכירים באיראן המתנגדים להפיכת הרפובליקה האסלאמית ל"מונרכיה עוברת בירושה". המאבק שלו מול אותם גורמים מתנהל בשקט ובאכזריות מאחורי הקלעים.
