צה"ל הודיע כי , לאחר תחקור לגבי הירי בשומרון, בנקודה עולה כי ככל הנראה לא מדובר בפיגוע. שוטרים פלסטינים ירו לעבר אזרח שנכנס בטעות לשכם,. עקף מחסום פלסטיני ונסע במהירות החוצה.
ההודעה המלאה: "מהתחקיר הראשוני עולה כי כוח של מנגנוני הביטחון הפלסטינים שהיה במקום הגיב בירי לעבר הרכב לאחר שאזרח ישראלי שנכנס בשוגג לעיר שכם, עקף עמדת בידוק פלסטינית בשטח A והאיץ בדרכו החוצה בסמוך לעמדה.
עם היוודע המקרה, הופעלו באופן מיידי מנגנוני התיאום והקישור בין מערכת הביטחון הישראלית למנגנונים הפלסטיניים לבירור נסיבות המקרה. האירוע מתוחקר בשיח שמתבצע בין הצדדים. צה"ל שב ומדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים.
