ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף את החרדים ונתניהו על חוק הגיוס, וטען: "כמו כל הונאה, עוסקת גם בכסף. 60 מיליארד שקל ממשלת ישראל נותנת כל שנה למשתמטים"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס היום (שני) בישיבת סיעת יש עתיד לחוק הגיוס, כינה אותו חוק ההשתמטות ותקף את נתניהו.

בדבריו הוא אמר: "בוועדת החוץ והבטחון נמשכים השבוע הדיונים על חוק ההשתמטות. יש לי שאלה אחת לנתניהו וביסמוט: למה? למה אתם ממשיכים את הפארסה המבישה הזו אחרי שהקלטות הרבנים חשפו שמדובר בהונאה גמורה?

את מי אתם מרמים? חשפו אתכם. כולם יודעים. המשחק נגמר. הרב הירש אומר בקולו, ״לא יהיו יעדים, חס וחלילה שנמלא יעדים.״

הוא אומר, אני מצטט, זה הוקלט: ״הם חושבים שאנחנו נרצה למלא את היעד? בוודאי שאנחנו לא נרצה. בסוף החוק ייפול אחרי כמה שנים, אבל בינתיים הרווחנו זמן.״ הוא מודה בקולו שזה מה שסגרו איתו, חוק הונאה גמור שמטרתו היחידה היא למשוך זמן. הרב לנדו אומר, ״הכל שטויות, אף אחד לא יילך לצבא.״

הרב יהודה כהן, נציג ש״ס אומר, ״ראשי הישיבות לא ישלחו אף אחד.״ שואלים אותו, אז למה אתם מעמידים פנים שכן? והוא אומר בלי למצמץ, ״כדי שהגזרות יבוטלו.״ כלומר, כדי שהתקציבים יחזרו.

אל תתבלבלו לרגע, ההונאה הזו, כמו כל הונאה, עוסקת גם בכסף. 60 מיליארד שקל ממשלת ישראל נותנת כל שנה למשתמטים. כשזה מגיע ל-לקחת את הכסף שלנו, הם דווקא מכירים יופי במדינת ישראל.

האנשים האלה מתייחסים למדינת ישראל כאילו היא מדינה זרה של גויים, שמצווה לרמות אותה, ודרעי ונתניהו עוזרים להם. את ההונאה הזו הם רוקמים בזמן ש-924 לוחמים נהרגים, קרוב ל- 30 אלף נפצעים. ההקלטות האלה אומרות שהם נתפסו בשעת מעשה. הם מרמים את המדינה, והשותפים שלהם להונאה הזו הם כל ממשלת הימין על מלא.

תסבירו לי בשם אלוהים מה ימין בחבורה הזו? מה ימין באנשים שמגדירים את עצמם כאנטי ציונים ומרמים את צה״ל ואת האנשים שנהרגו ונפצעו בשביל להגן עליהם. זה כבר לא תיאורטי, זו לא ספקולציה, זו הקלטה. אם הרבנים אומרים – ״אפילו חרדי אחד לא יתגייס״, אז ברור שזה מה שאמרו להם דרעי ונתניהו.

בכנסת ישראל יש לא רק 61 חברי כנסת שהם נגד החוק הזה, יש 71, אולי אפילו 81. הם רק צריכים לגדל עמוד שדרה, להחליט שהם לא מוכנים לרמות את הלוחמים, ולא מוכנים לרמות את המשפחות השכולות ולא מוכנים לרמות את עצמם.

החוק הזה לא יעבור, מפני שיש גבול. אנחנו נעצור אותו ויהיה פה חוק גיוס אמיתי. מי שלא יתגייס, לא יקבל שקל אחד מהמדינה. לא מעונות, לא קצבאות, כלום. נסגור להם את הברז ואתם תראו כמה מהר הם יתגייסו".