יו"ר כחול לבן תקף את חוק הגיוס ואמר כי "הממשלה עוסקת בחיסול צבא העם במקום בחיסול חמאס. אני מדבר עם חברי כנסת מהליכוד והציונות הדתית, רבים מהם מתנגדים לחוק הגיוס"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לביקורת הציבורית סביב חוק הגיוס, כשטען כי רבים מחברי הכנסת של הליכוד והציונות הדתית מתנגדים לחוק הנידון כעת.

"ראשית, כולנו מתפללים להצלחת המבצע להשבת לוחם היס"מ הגיבור רן גואילי, ומחזקים את חיילי צה"ל שפועלים למען המטרה הקדושה הזו בשעות אלו" אמר גנץ בפתח דבריו. "אסור לתת יד לשום הקלה נוספת ברצועת עזה עד שמיצינו עד תום את המאמצים הנוכחיים להשבתו של רן למשפחתו ולארצו. מעבר לשלב ב' חייב להתחיל בפירוק שלטון החמאס וכוחו הצבאי – ולא בצינור חמצן לחמאס. מעבר רפיח הוא רק סימפטום".

"כמו שאמרנו מראשית המלחמה, צריך היה לשחרר את החטופים בקדימות – ואז להמשיך ולחסל את חמאס. עכשיו, כשאין לנו חטופים חיים יותר ברצועה, אין לנו גם מגבלות מבצעיות. צריך לסיים את העבודה" הוסיף. "צריך לסכם עם הנשיא טראמפ על דד ליין שבו חמאס מתפרק מנשקו ועוזב את השלטון. גם אם נכון לתת הזדמנות ליוזמת טראמפ, אסור שנחיה באשליות של השישה באוקטובר. חיילים טורקים, קטארים או אפילו אמריקאים – לא יחסלו את חמאס. רק חיילי צה"ל. להערכתי זו לא שאלה של האם – אלא רק של מתי. אנחנו נסיים את העבודה".

עוד באותו נושא גנץ ל'סרוגים' על הקלטות הגיוס: "הנהגת החרדים מובילה לבדלנות" 12:14 | נחום פרי 0 0 😀 👏

עם זאת, גנץ הבהיר כי "כדי שנסיים את המהלך הזה צה"ל חייב חיזוק – גם באמצעים וגם באנשים. הדיל שנרקם ברגעים אלו של תקציב תמורת השתמטות הוא לא רק מושחת והרסני לכלכלה. הוא פוגע קשות במשרתים. והוא מחבל ביכולתנו להביא למיטוטו הסופי של שלטון החמאס. מטורף בעיני שאחרי כל מה שעברנו, הממשלה עדיין עוסקת בחיסול צבא העם במקום בחיסול חמאס".

"אני שואל את נתניהו ואת שרי הליכוד. את אבי דיכטר שהיה ראש שב"כ, את ישראל כ"ץ שמופקד על ביטחון המדינה – זה באמת שווה לכם בשביל עוד שלושה חודשים על הכסא?" פנה לחברי הקואליציה. "אני מדבר בשבועות האחרונים עם חברי כנסת מכהנים ובכירים נוספים בליכוד – והתשובה שלהם היא חד משמעית לא".

"אני אומר לכם: חוק הפטור מגיוס לא יעבור. אבל חשוב מכך – אני שומע התפכחות" הדגיש. "יש רבים בליכוד וגם בציונות הדתית. חברי כנסת מכהנים ולשעבר, ביחד עם דמויות מפתח שלא יסכימו להמשך הדיל ההרסני הזה. שלא יתנו גב להקמת ממשלת משתמטים וקיצוניים נוספת. הניסוי הזה לא רק נכשל והביא לנו אסון – הוא קרס. יותר ויותר אנשים מבינים שהפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות רחבה של המשרתים – בלי הקיצוניים.