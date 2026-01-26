ליברמן בפתח ישיבת הסיעה: "אנחנו צריכים להציג חזון משותף וערכים משותפים, לא רק איחוד טכני. גוש המשרתים חייב להציג חזית אחידה מעכשיו"

דבריו המלאים: "צהרים טובים. אם גוש המשרתים רוצה לנצח בבחירות את גוש המשתמטים, אנחנו צריכים להציג חזון משותף וערכים משותפים, לא רק איחוד טכני. כמו למשל, בנושא חוק הגיוס. אי אפשר רק להתלונן שחוק ההשתמטות הוא חוק רע, שבינו לבין גיוס או צרכי צה"ל אין שום דבר משותף. אנחנו, כגוש, צריכים להציג חוק גיוס אחד משותף לכולם. אי אפשר לדחות את הדיון הזה למשא והמתן הקואליציוני. זה צריך להיות הרבה לפני הבחירות".

"גוש המשרתים חייב להציג חזית אחידה מעכשיו. כנ"ל בנושא השבטיות והסחטנות החרדית וכנ"ל לגבי קידום רב ראשי אחד לישראל, שחייב להיות כזה ששירת בצה"ל. אני מקדם גם את נושאי התחבורה הציבורית בשבת ובחגים והחוקה. כולנו צריכים להיות חתומים על אותן הצעות. אנסה להוביל בחודש הקרוב להסכמה מלאה בתחומים הללו. אם כולנו נתייצב אחרי הצעה אחת, נציג אלטרנטיבה אמיתית – אין לי ספק שננצח בגדול".