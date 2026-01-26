שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום לחוסר ההסכמות של הקואליציה, לדחיית ההצבעה הראשונה על התקציב, ואמר לנתניהו: "אם זה קורה – בוא נפזר את הכנסת"

ברקע דחיית ההצבעה על התקציב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', פנה היום (שני) לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר לו: אם התקציב לא עובר היום הוא לא עובר בכלל, בוא נפזר את הכנסת, כך דיווח עמית סגל.

בסביבתו אומרים שאי אפשר לתת עוד לתקציב ובעיקר לחוק ההסדרים להיות בן ערובה של החרדים בגלל מחלוקת שיש להם עם הייעוץ המשפטי. בקואליציה אומרים: תן יומיים ונפתור את העניין, אל תנסה לכבות את השריפה הזו בדלק.

כאמור, ההצבעה הראשונה על התקציב נדחית ליום רביעי. נזכיר, כי אם תקציב המדינה לא עובר עד ה-31 במרץ, הכנסת מתפזרת מאליה והבחירות נקבעות ל-1 ביולי. כדי לאפשר חודשיים של דיונים, על תקציב המדינה לעבור בקריאה ראשונה לפני ה-1 בפברואר.

עוד באותו נושא לפיד טוען: זו הסיבה שהתקציב לא עלה להצבעה 11:57 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

הסיבה שגרמה למחלוקת, היא סוגיית חוק הגיוס. החרדים שמעו כמה שינויים יועמ"שית ועדת חוץ וביטחון דורשת בנוסח הקיים והגיעו למסקנה שיש ספק גדול אם חוק הגיוס יכול לעבור.