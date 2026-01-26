שר החוץ החוץ האיטלקי הודיע כי איטליה תעלה לסדר היום של האיחוד האירופי את הגדרת משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור

שר החוץ החוץ האיטלקי אנטוניו טאיאני הודיע היום (שני) כי איטליה תעלה לסדר היום של האיחוד האירופי את הגדרת משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור והטלת סנקציות אישיות נגד האחראים לטבח.

שר החוץ טאיאני כתב כי: "האבדות שספגה האוכלוסייה האזרחית במהלך המחאות דורשות תגובה ברורה. בפגישת שרי החוץ של האיחוד האירופי בבריסל ביום חמישי, אציע, בתיאום עם שותפים אחרים, לכלול את משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור וכן להטיל סנקציות אישיות נגד האחראים למעשים הנפשעים הללו".

סער: קורא לאיחוד האירופי להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור

שר החוץ גדעון סער: "מברך על ההצהרה החשובה של שר החוץ של איטליה אנטוניו טאיאני ואני קורא שוב לאיחוד האירופי לקבל את ההחלטה ההכרחית והמוסרית להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור".

בשבוע שעבר נפגש סער עם במשרד החוץ בפראג עם שר החוץ של צ׳כיה פטר מצ'ינקה. במפגש אמר: "צ׳כיה תומכת בהכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור באיחוד האירופי. אני קורא לאיחוד האירופי להתעלות לגודל השעה. להיענות לקריאתו של העם האיראני. להגדיר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. המשטר האיראני מהווה איום ענק על היציבות האזורית והעולמית. המשטר המסוכן והקיצוני ביותר בעולם שממן ומטפח שורה של מדינות וארגוני טרור שואף לשים את ידו על הנשק המסוכן ביותר בעולם – נשק גרעיני. זאת תהיה סכנה חמורה לא רק לישראל ולמדינות המזרח התיכון – אלא גם למדינות אירופה".