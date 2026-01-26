השחקן דן שפירא משיק את מיני-האלבום "עולם" בהפקת בן שופן, עם השיר החדש "מה הם החיים" בהשתתפות ציון גולן. מסע מוזיקלי אישי בין זהויות, יחסים והחיפוש אחר חיבור פנימי

השחקן והזמר דן שפירא משיק את "עולם", מיני-אלבום בכורה. השיר החדש "מה הם החיים" עם ציון גולן מלווה את יציאת ה-EP החדש. האלבום עוסק בחיבור בין חלקי נפש שונים – מזרחיות ואשכנזיות, דתיות וחילוניות – דרך מבט אישי על יחסים עם עצמי, משפחה, הבורא והעולם.

האזינו לדואט של דן שפירא וציון גולן – "מה הם החיים":

מסינגלים לבכורה מלאה

במהלך השנה האחרונה יצאו מתוך האלבום הסינגלים "עולם", "בחלומי" ו"שום דבר לא מובן מאליו". כעת מצטרף אליהם השיר "מה הם החיים", שבו מתארח הזמר ציון גולן – היוצא במקביל להשקת המיני-אלבום.

ה-EP נוצר בשיתופי פעולה עם יוצרים בולטים בהם נאור דנין, מאור מויאל והזמר ציון גולן, תחת ניהול אמנותי של גדי גידור והפקה מוזיקלית של בן שופן.

"שינוי שיוצר ריקוד מיוחד"

דן שפירא מספר: ״שירי האלבום נכתבו בשיתוף פעולה עם יוצרים שהיפרו אותי מוזיקלית או טקסטואלית. כשאשתי תמר ואני התחתנו היהדות לא הייתה חלק מעולמי. השינוי הזה יוצר ריקוד מאד מיוחד ביחסים שלנו ועל זה השיר ״מה הם החיים״.

שפירא ממשיך: "בכלל האלבום עוסק במערכות יחסים – ביני לבין עצמי, משפחתי, הבורא והעולם. דרך השירים אני מנסה לבקש איחוי וחיבור של החלקים השונים שבי – מזרחיות ואשכנזיות, דתיות וחילוניות, משחק ומוסיקה, אופטימיות וחשש, וההשפעה של זה על האנשים שבחיי. אני מקווה שמי ששומע יזהה בשירים את החלקים המחפשים שבתוכו".

קריירה עשירה על הבמה ובמסך

דן שפירא מוכר בעיקר כשחקן בעל קריירה מרשימה בתיאטרון. בין התפקידים הבולטים: מייק ברנט במחזמר "מייק" (תיאטרון בית לסין), זוהר ארגוב במחזמר "זוהר", וכן "שיער", "אקווס", "אויב הציבור", "רומיאו ויוליה", "ציד המכשפות" ו"תיקון" (בתיאטרון הקאמרי).

כיום הוא שחקן הקאמרי, ומככב בתפקיד ראשי ב"איש הגשם", וכן ב"טרטיף", "חשמלית ושמה תשוקה" ובחזרות ל"הלוויה חורפית".

מעבר לכך, הוא מופיע כזמר בהרכבים כמו "בילוי נעים" – המוקדש למורשת התרבותית של אביו איש הרדיו מולי שפירא ז"ל – וכן במופע עם הרכב כלי הקשה "טרמולו" ועוד.

על המסך השתתף בסדרות וסרטים כגון "עספור", "תיאום כוונות", "מסודרים 2", "המדרשה", "גולסטאר", "סימני שאלה", "מה שנחוץ לרווק" ועוד. בימים אלה הוא נמצא בתהליך יצירה של אלבומו הבא.