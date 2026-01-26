אחרי שההצבעה על תקציב המדינה נדחתה ליום רביעי עקב התנגדות הח"כים של יהדות התורה, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ישיבה דחופה עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וכן עם אריה דרעי ומשה גפני

ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס כעת (שני) ישיבה דחופה עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראשי המפלגות החרדיות בקואליציה: יו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר דגל התורה משה גפני. הדיון הדחוף מגיע בעקבות דחיית ההצבעה על תקציב המדינה, שהייתה אמורה להתקיים היום – אך נדחתה ליום רביעי בעקבות ההתנגדות של חברי הכנסת מיהדות התורה.

נזכיר כי אם תקציב המדינה לא עובר עד ה-31 במרץ, הכנסת מתפזרת מאליה והבחירות נקבעות ל-1 ביולי. כדי לאפשר חודשיים של דיונים, על תקציב המדינה לעבור בקריאה ראשונה לפני ה-1 בפברואר – כך שלמעשה, יום רביעי הוא התאריך האחרון האפשרי להעברת התקציב בקריאה ראשונה בזמן.

הסיבה שגרמה למחלוקת היא סוגיית חוק הגיוס, כשהחרדים שמעו כמה שינויים שיועמ"שית ועדת חוץ וביטחון דורשת בנוסח הקיים – והגיעו למסקנה שיש ספק גדול אם חוק הגיוס יכול לעבור. למרות הרצון להעביר את התקציב בקריאה ראשונה כבר בתחילת השבוע, התברר כי ללא תמיכת שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה, לממשלה אין את הרוב הדרוש להעברת החוק.