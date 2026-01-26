ראש ממשלת קמבודיה, הון מאנט, הודיע כי ארצו תצטרף למועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "ההצטרפות מראה את מחוייבותה של קמבודיה לשלום עולמי"

המאמץ הבינלאומי נמשך: ראש ממשלת קמבודיה, הון מאנט, הודיע היום (שני) כי ארצו תצטרף למועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אשר תפקח על הניהול של רצועת עזה. בהצהרתו מאנט אמר כי "ההצטרפות מראה את מחוייבותה של קמבודיה לשלום עולמי".

נזכיר כי "מועצת השלום" של טראמפ הושקה באופן רשמי בשבוע שעבר בפורום הכלכלי הבינלאומי בדאבוס, אחרי שבועות שבהם מדינות רבות הודיעו על הצטרפותן לארגון. גורמים בינלואמיים העריכו כי ייתכן שטראמפ מנסה לפתח תחליף לאו"ם שיהיה בשליטתו, כשכל ההחלטות של הארגון צריכות לעבור את אישורו האישי של הנשיא.

בעוד שחלק מהמדינות שהצטרפו נחשבות כבנות ברית של ישראל, אחרות הן מדינות מוסלמיות עוינות – ביניהן קטאר, טורקיה ופקיסטן. במקביל, חלק ממדינות אירופה – בהן הולנד, בריטניה, צרפת ושוודיה – הודיעו כי הן לא יצטרפו למועצת השלום.