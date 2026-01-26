לראשונה בכנסת התכנסו 3 ועדות לדיון משותף: ועדת העבודה והרווחה, ועדת חינוך והועדה לזכויות הילד דנו בסכנות במעונות יום ללא פיקוח

ועדת העבודה והרווחה בראשות ח״כ מיכל וולדיגר, ועדת החינוך בראשות ח״כ צבי סוכות והועדה לזכויות הילד בראשות ח״כ קטי שטרית, התכנסו לדיון בנושא הסכנות בהפעלת מעונות יום ללא פיקוח, אחרי האסון בשכונת רוממה בו נהרגו במעון 2 תינוקות – ארי כץ ז״ל וליה גולובנציץ ז״ל, בני חצי שנה ושלושה חודשים, בהתאמה.

שר החינוך יואב קיש אמר: "המעונות הפיראטיים זו תופעה שקיימת עשרות שנים. ברור שאנחנו מנסים לדאוג שכמה שיותר מעונות יהיו תחת רישיון ומפוקחים, אבל ללא שיתוף פעולה בין המשטרה, לפרקליטות, לשלטון המקומי ומשרדי הממשלה לא נוכל להתמודד עם זה.

חלקם בבתים, במבנים לא תקינים. לי אין את המידע או את הסמכות ללכת לשכונה ולבדוק בדירה כזו או אחרת אם יש או אין ילדים בפנים. מאז שהנושא עבר לסמכות משרד החינוך אלפי גנים נרשמו ונכנסו לפיקוח היו גם גנים שסגרנו אבל צריך להבין גם את המורכבות והמגבלות שלנו". עוד הוסיף השר קיש: "הגנים הפרטיים הם חלק מהשוק החופשי. נקבעו כללים של מעל 7 ילדים כרף לפיקוח ואפשר לדון בזה, אבל יש להם חשיבות גדולה במערכת החינוך. לנו חשוב לחזק את מעונות הסמל".

ח"כ מיכל וולדיגר, יו"ר ועדת העבודה והרווחה: "הדיון הזה נועד לייצר מציאות אחרת ולוודא שמה שקרה בירושלים לא יקרה שוב בשום עיר ולשום משפחה. זו אחריות שלנו, זה אתגר גדול אבל זו חובתנו. המעון הזה פעל יום יום מול העיניים של כולנו, במציאות שבה יש מחסור במעונות, בכוח אדם והמחירים במעונות המפוקחים גבוהים מאוד. אפשר לכתוב בלי סוף חוקים אבל בלי פתרונות אמיתיים לבעיית כוח האדם, הכשרות ותקצוב הכל יישאר פרוץ.

ח"כ קטי שטרית, יו"ר הוועדה לזכויות הילד: "דיברנו על זה והתרענו והכתובת הייתה על הקיר. לפתוח דוכן פלאפל יותר קשה היום מלהקים מעון לילדים וזה חייב להשתנות. מתוך 350,000 תינוקות עד גיל 3, שליש נמצאים במסגרות ללא פיקוח ויש אלפי הורים שבכלל לא יודעים ורק עכשיו בעקבות האסון הורים החלו לשאול את הגננות אם הגן מפוקח".

ח"כ יצחק גולדקנופף: "יש לי ניסיון של 50 שנה בגיל הרך ואני הייתי נגד להעביר את זה למשרד החינוך. מעונות יום הם לא כדור והיה צי של אנשים שעבדו על זה במשרד העבודה. למה אין גננות? הם לומדים גננות והולכים להייטק, כי לא משלמים להם אותו שכר.

בציבור החרדי מקבלים 50% ממה שמקבלים בממלכתי דתי וממלכתי כי עדיין לא מגיע להם אופק חדש". עוד הוסיף ח"כ גולדקנופף: "אין מוסד אחד רשמי בלי רישיון. אם יש מוסד בלי רישיון זה רק ממלכתי או ממלכתי דתי שהם יכולים לפתוח גן או בית ספר בלי רישיון אבל לחינוך מוכר יכולים לחכות ארבעה חודשים לרישיון".