כאב ראש בקואליציה: סיעת הציונות הדתית תתכנס היום (שני) במשרד האוצר ל"דיון דחוף", זאת בעקבות דחיית ההצבעה על תקציב המדינה. בהודעת הסיעה נטען כי הדחייה הייתה "באופן חד צדדי".

כאמור, הבוקר דווח כי ההצבעה הראשונה על תקציב המדינה – שהייתה אמורה להתקיים היום – נדחתה ליום רביעי, זאת בעקבות חילוקי דעות פנימיים בתוך הקואליציה אשר הובילו לעצירה פתאומית של הליך החקיקה. הסיבה שגרמה למחלוקת היא סוגיית חוק הגיוס, כשהחרדים שמעו כמה שינויים שיועמ"שית ועדת חוץ וביטחון דורשת בנוסח הקיים – והגיעו למסקנה שיש ספק גדול אם חוק הגיוס יכול לעבור.

למרות הרצון להעביר את התקציב בקריאה ראשונה כבר בתחילת השבוע, התברר כי ללא תמיכת שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה, לממשלה אין את הרוב הדרוש להעברת החוק.

נזכיר כי אם תקציב המדינה לא עובר עד ה-31 במרץ, הכנסת מתפזרת מאליה והבחירות נקבעות ל-1 ביולי. כדי לאפשר חודשיים של דיונים, על תקציב המדינה לעבור בקריאה ראשונה לפני ה-1 בפברואר.