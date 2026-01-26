מרתון התקציב של ממשלת ישראל נתקל הלילה במחסום משמעותי, כאשר חילוקי דעות פנימיים בתוך הקואליציה הובילו לעצירה פתאומית של הליך החקיקה. למרות הרצון להעביר את התקציב בקריאה ראשונה כבר בתחילת השבוע, התברר כי ללא תמיכת שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה, לממשלה אין את הרוב הדרוש להעברת החוק.
בהמשך לכך, ההצבעה הראשונה על התקציב נדחית ליום רביעי. נזכיר, כי אם תקציב המדינה לא עובר עד ה-31 במרץ, הכנסת מתפזרת מאליה והבחירות נקבעות ל-1 ביולי. כדי לאפשר חודשיים של דיונים, על תקציב המדינה לעבור בקריאה ראשונה לפני ה-1 בפברואר.
הסיבה שגרמה למחלוקת, היא סוגיית חוק הגיוס. החרדים שמעו כמה שינויים יועמ"שית ועדת חוץ וביטחון דורשת בנוסח הקיים והגיעו למסקנה שיש ספק גדול אם חוק הגיוס יכול לעבור.
שירי מנתניה
הם רוצים עוד מיליארדים...11:53 26.01.2026
שירי מנתניה
הגנבים המשתמטים היו צריכים לבלוע צפרדע? אויו יוי11:53 26.01.2026
