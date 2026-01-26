מחבל ירה לעבר רכב ישראלי בשומרון, יוסי דגן ראש מועצת שומרון הגיב: "מי שמנסה לעצור את ההתיישבות באמצעות טרור לא יצליח"

דיווח ראשוני על ירי לעבר רכב ישראלי היום (שני) לפני זמן קצר סמוך להר עיבל שבשומרון. כוחות הוקפצו לנקודה. יוסי דגן: "פיגוע חמור – לא נרתע, נמשיך להתיישב"

הנהג נסע לכיון הר עיבל וטעה בדרך כשנכנס לפאתי שכם. כשביצע פרסה לחזרה לכביש הראשי הבחין בשלושה מחבלים סמוך למחסום הכניסה לשכם. אחד מהם קפץ לעבר הרכב וירה לעברו באקדח. התושב הצליח להימלט מהמקום והמשיך בנסיעה לעבר הר עיבל. זוהתה פגיעת ירי במכסה המנוע. אין נפגעים. עם הגעתו חבר התושב לכוח צבאי במוצב עיבל.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "זהו פיגוע ירי חמור. מי שחושב שטרור וירי ירתיעו אותנו טועה. התשובה שלנו תהיה חיזוק האחיזה ההתיישבותית בשומרון ובפרט בהר עיבל שהוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלנו"