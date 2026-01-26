לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה: שגרירי אירופה סיירו בבית לוחמי הגטאות, שמעו סיפורי גבורה והדגישו את חשיבות החינוך נגד אנטישמיות ושנאה

לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שגריר האיחוד האירופי בישראל מייקל מאן הוביל משלחת דיפלומטית לביקור במוזיאון בית לוחמי הגטאות. הסיור התקיים ביום השנה ה-84 לוועידת ואנזה, והדגיש את הצורך הדחוף בשימור הזיכרון היהודי והמאבק הגובר באנטישמיות ברחבי העולם.

סיור משותף על רקע עלייה באנטישמיות

משלחת האיחוד האירופי לישראל ארגנה את הביקור, שבו השתתפו שגרירים ודיפלומטים ממדינות האיחוד וממדינות נוספות. במהלך הסיור נחשפו המשתתפים לסיפורי הגבורה וההתנגדות של לוחמי הגטאות, שבחרו להתקומם נגד הנאצים בתנאים הקשים ביותר.

הביקור התקיים ב-20 בינואר, יום השנה לוועידת ואנזה מ-1942 – המפגש שבו תכננה צמרת ההנהגה הנאצית את "הפתרון הסופי". על רקע זה דנו השגרירים בצעדים החיוניים לשימור זיכרון השואה ולמלחמה באנטישמיות, שרושמת עלייה מדאיגה בעולם כולו ובאירופה בפרט.

מייקל מאן: "עלינו לעבוד קשה כדי לשמור על הזיכרון חי"

שגריר האיחוד האירופי בישראל, מייקל מאן, הדגיש את משמעות הביקור המשותף.

"היה לנו חשוב מאוד להגיע לכאן יחד, במיוחד לאור העלייה המדאיגה באנטישמיות בכל רחבי העולם, ובאירופה בפרט. עלינו לעבוד קשה כדי לשמור על זיכרון השואה חי ולחנך את הדורות הבאים. עבור האיחוד האירופי, שימור זיכרון השואה אינו רק חובה מוסרית כלפי הקורבנות, אלא עמוד תווך במאבק המתמשך באנטישמיות ובשנאה", מסר מייקל מאן, שגריר האיחוד האירופי בישראל.

מנכ"ל המוזיאון: "חובתנו המשותפת לפעול"

מנכ"ל מוזיאון בית לוחמי הגטאות, יגאל כהן, בירך על הביקור וראה בו אמירה משמעותית.

"ביקורם של השגרירים והדיפלומטים מכל רחבי אירופה בבית לוחמי הגטאות הוא אמירה ברורה לחשיבותו של זיכרון השואה בזירה העולמית. זהו המקום שבו זיכרון השואה פוגש את סיפורי ההתנגדות, הרוח והאומץ האנושי. דווקא בעת שבה האנטישמיות מרימה ראש ברחבי העולם, חובתנו המשותפת היא לא רק לזכור – אלא לפעול, לחנך ולהעביר לדורות הבאים את ערכי המוסר ושוויון האדם", אמר יגאל כהן, מנכ"ל מוזיאון בית לוחמי הגטאות.

מעגל שיח: דוגמאות ממדינות אירופה

הסיור נחתם במעגל שיח פתוח בין הדיפלומטים לצוות המוזיאון. השגרירים שיתפו בצעדים שמדינותיהם נוקטות למאבק באנטישמיות ולהנצחת השואה, תוך דגש על חשיבות חינוך הדור הצעיר.

שגרירת יוון בישראל סיפרה על הקמת מוזיאון הנצחה חדש בסלוניקי, לזכר קהילת יהודי יוון והבלקן – שכ-90 אחוז מחבריה נרצחו בשואה. שגריר ליטא בישראל הזכיר את "מוזיאון השטייטל" החדש שנפתח בארצו, לזכר הקהילות היהודיות בליטא – שכ-95 אחוז מהן הושמדו בשואה.

השיח התמקד בערכים האוניברסליים והלקחים מהאסון האנושי הגדול, ובצורך להפוך את הזיכרון לפעולה חינוכית מתמשכת.