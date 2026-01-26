ילד בן 11 נפצע באורח אנוש לאחר שככל הנראה נפגע במהלך רביכה על טרקטורון, ונמצא כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה

תאונה קשה בדרום: ילד בן 11 נפצע באורח אנוש במהלך רכיבה על טרקטורון, והובא לחיבור עם כוחות החירום במרחב נגב סמוך לצומת צפית. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני לזירה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, כהוא סובל מחבלה רב מערכתית.

חובש רפואת חירום במד"א צביקה אייזיק סיפר כי "הביאו אלינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע בדיקות רפואיות וביצוע פעולות החייאה, העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

