במסגרת תביעות הדדיות של ח"כ צבי סוכות ויוסי דגן מול אלוף במיל' דן הראל, העיד האלוף פוקס : "לא הוסטו חיילים מעוטף עזה לשומרון"

עדות דרמטית: האלוף במיל' יהודה פוקס, מי שכיהן כאלוף פיקוד מרכז ב-7.10 העיד לאחרונה בבית משפט בראשון לציון, כי הטענה שגדוד מצה"ל הוסט במיוחד מהדרום כדי לאבטח את סוכת ח"כ צבי סוכות ימים ספורים לפני הטבח הנורא שביצע החמאס ב-7 באוקטובר, הינה שקר ש"לא היה ולא נברא". יוסי דגן וח"כ סוכות אמרו: "מצפים ממי שהשמיצו להתנצל"

את העדות נתן פוקס בפני השופט מזרחי במסגרת תביעה שמנהל ח"כ צבי סוכות נגד האלוף במיל' דן הראל, שטען כי ימים ספורים טרם השבעה באוקטובר, הוסט גדוד חיילים מצה"ל מהדרום לשמירה על ח״כ סוכות, מה שעורר בזמן פרסום הדברים תסיסה ציבורית. במשך שנה וחצי נמנע פוקס מלהגיע להעיד בבית המשפט, אך כאמור לפני כשבועיים הביא הראל את פוקס לתת עדות שלמרבה הדרמה חשפה את האמת: הטענה לא היתה ולא נבראה.

עדותו של פוקס מגיעה ברקע התביעה והביקורת הציבורית שהגיע משמאל על ח"כ סוכות, ובכך פירק את הטענות; לא הוסט גדוד צה"ל אלא פלוגה אחת של לוחמים, שאף היא לא הגיעה מהדרום אלא מהצפון מיחידת אגוז. בנוסף, פוקס ציין בעדות שלא ניתן לומר שהכוחות הגיעו לשמור דווקא על ח"כ סוכות אלא הגיעו כחלק מנוהל הזרמת כוחות שמבוצעת כהנחיית מטכ"לית בצה"ל.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון בירך על חשיפת האמת: "היום האמת יצאה לאור והספין השקרי נגד ההתיישבות קורס סופית. עדותו של אלוף הפיקוד בבית המשפט הוכיחה מעל לכל ספק את מה שזעקנו כל הזמן: לא הועברו גדודים מהדרום, לא היו כוחות מיוחדים לסוכה. גם אם היו מחליטים להעביר כוחות לשומרון על פי הערכת מצב, היה בלתי נתפס להאשים את ההתיישבות ביו"ש בטבח ה 7 באוקטובר, אבל קל וחומר כשמדובר בשקר מוחלט.

"מצופה מכל המעלילים להתנצל בפני ההתיישבות בשומרון. הגיע הזמן להסיר את העלילה הלא תתואר הזו מעל המתיישבים שנמצאים בחזית, ולחדול מהדה-לגיטימציה ומהטלת השנאה. הניסיון המביש להפנות אצבע מאשימה כלפי חלוצי יהודה ושומרון – לא צלח ולא ייצלח".

סוכות: "סופה של האמת לצאת לאור"

ח"כ צבי סוכות, מסר בתגובה לחשיפה: "סופה של האמת לצאת לאור וטוב מאוחר מלעולם לא. אני מקווה שהדברים שהובהרו על ידי האלוף פוקס שהפריכו את האשמות שהוצגו ע"י חלקים מכלי התקשורת, יגרמו לאותם "עיתונאים" ו"פרשנים" שבזמן אמת לא טרחו לברר את האמת, לפרסם כעת את עדותו הדרמטית והכנה של האלוף שפיקד בזמן אמת על האירועים בשטח".

את מועצה אזורית שומרון מייצגים עורכי הדין אייל בוקובזה וניצן גורן ממשרד עו"ד ווינברגר ברטנטל, את ח"כ צבי סוכות מייצגים עו"ד ברק קדם ואריאל חיומי. כזכור, מאז הפצת העלילה של הסטת הכוחות לחווארה, דגן ניהל מאבק משפטי וציבורי נגד הטענות. לפני כשנה, אחרי כשנה וחצי של עימותים ותביעת לשון הרע, העיתונאי אילן כפיר חזר בו מהטענה כי הקמת סוכת המחאה של חבר הכנסת לשעבר צבי סוכות בצומת חווארה הובילה להסטת כוחות צה"ל מעוטף עזה לשומרון.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון גישר בין חכ"ל צבי סוכות והעיתונאי אילן כפיר, השלושה נפגשו בלשכתו של דגן במועצת השומרון, ויישרו את ההדורים. בעקבות הפגישה, סוכות משך את תביעתו, וכפיר הבהיר בכתב, וכן בספרו הבא: "אני מבהיר רשמית – לא הוסטו כוחות צה"ל מעוטף עזה לשומרון בעקבות הסוכה של ח"כ סוכות. החיילים הגיעו כחלק מתכנון מראש עוד מחודש אוגוסט".