טליק גואילי, אמו של הלוחם שגופתו מוחזקת בעזה, קוראת להקמת ועדה לאומית מאוזנת שתזכה לאמון העם כולו, במקום ועדה שנציגיה נבחרים על ידי גורמים משפטיים בלבד

בעוד המאבק על אופן חקירת מחדל השבעה באוקטובר נמשך, טליק גואילי, אמו של רן גואילי הי"ד – לוחם היס"מ שגופתו מוחזקת ברצועת עזה – התייצבה הבוקר (ב') לצד המתנגדים להקמת ועדת חקירה ממלכתית במתכונתה הנוכחית. בשיחה עם שרון גל, הסבירה גואילי כי היא אינה נותנת אמון במערכת המשפט ובאובייקטיביות שלה.

"אני לא מצליחה להבין למה הם לא מסכימים לפתרון של ועדה לאומית", אמרה גואילי. לדבריה, כפי שישנם חלקים בציבור המסתייגים מדמויות פוליטיות כמו בנימין נתניהו או איתמר בן גביר, כך קיים ציבור רחב הרואה במערכת המשפט גוף פוליטי ומוטה. "לא יכול להיות שרק צד פוליטי אחד יבחר את הנציגים שיחקרו את אירועי ה-7 באוקטובר", הדגישה.

גואילי קראה להקמת מנגנון חקירה שיהיה מאוזן ויכלול נציגים המקובלים על כל חלקי העם, כדי להבטיח שהמסקנות יזכו ללגיטימציה ציבורית רחבה. "אנחנו צריכים ועדה עם אמון מלא של העם כדי להגיע לחקר האמת", סיכמה, והבהירה כי ללא איזון בבחירת השופטים או החוקרים, חקר המחדל יישאר שנוי במחלוקת פוליטית.

דבריה של גואילי נאמרים בשעה שכוחות הביטחון ממשיכים במאמצים מבצעיים ומודיעיניים נרחבים ברצועת עזה כדי לאתר את גופתו של בנה רן ולהביאו לקבורה בישראל.