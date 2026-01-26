בעקבות תמונה ערוכה שפורסמה בחשבון הרשמי של הליכוד, במפלגת "בנט 2026" פנו למשטרה ולוועדת הבחירות המרכזית בטענה לזיוף מכוון והפצת פייק ניוז שמרעיל את השיח

מערכת הבחירות לכנסת ה-26 עולה מדרגה: מפלגת "בנט 2026" הודיעה היום (ב') כי הגישה תלונה רשמית למשטרה נגד מפלגת הליכוד בגין זיוף בזדון. הרקע לתלונה הוא תמונה ערוכה שהתפרסמה בחשבונות הרשמיים של הליכוד, אותה מגדירים במפלגתו של ראש הממשלה לשעבר כשקרית ומטעה.

בנוסף לפנייה למשטרה, הודיעו בסיעת "בנט 2026" כי יגישו עתירה דחופה לוועדת הבחירות המרכזית. במפלגה הבהירו כי על רקע מערכת הבחירות הגורלית, יש להציב קווים אדומים ברורים מול ניסיונות להפצת מידע כוזב. "נילחם בכל ניסיון לייצר פייק ניוז שמרעיל את השיח ומפלג את המדינה. בקרוב נתקן", נמסר מטעם המפלגה.

המהלך מסמן את התחממות הגזרה בין שתי המפלגות הגדולות בימין, כאשר סוגיית האמינות וה"פייק ניוז" הופכת לציר מרכזי בעימות ביניהן. בליכוד טרם הגיבו רשמית להגשת התלונה, אך נראה כי המאבק המשפטי סביב התעמולה הדיגיטלית עומד ללוות את השבועות הקרובים ביתר שאת.