מערכת הבחירות לכנסת ה-26 עולה מדרגה: מפלגת "בנט 2026" הודיעה היום (ב') כי הגישה תלונה רשמית למשטרה נגד מפלגת הליכוד בגין זיוף בזדון. הרקע לתלונה הוא תמונה ערוכה שהתפרסמה בחשבונות הרשמיים של הליכוד, אותה מגדירים במפלגתו של ראש הממשלה לשעבר כשקרית ומטעה.
בנוסף לפנייה למשטרה, הודיעו בסיעת "בנט 2026" כי יגישו עתירה דחופה לוועדת הבחירות המרכזית. במפלגה הבהירו כי על רקע מערכת הבחירות הגורלית, יש להציב קווים אדומים ברורים מול ניסיונות להפצת מידע כוזב. "נילחם בכל ניסיון לייצר פייק ניוז שמרעיל את השיח ומפלג את המדינה. בקרוב נתקן", נמסר מטעם המפלגה.
המהלך מסמן את התחממות הגזרה בין שתי המפלגות הגדולות בימין, כאשר סוגיית האמינות וה"פייק ניוז" הופכת לציר מרכזי בעימות ביניהן. בליכוד טרם הגיבו רשמית להגשת התלונה, אך נראה כי המאבק המשפטי סביב התעמולה הדיגיטלית עומד ללוות את השבועות הקרובים ביתר שאת.
א
"בנט 2026" - מפלגה על שם הפשיסט!"קווים אדומים" של הבוגד הנוכל, שעם קולות בוחריו הקים את ממשלתו עם רעמ ורשת הגנה עם המשותפת-נציגות חמאס, ואיתן הרס לחלוטין את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול חמאס, חיזבאללה, איראן ואבו מאזן! מתכווון להקים את ממשלתו הבאה - ולאחר 7 באוקטובר!המשך 09:43 26.01.2026
בנט הנוכל ישב עם האחים המוסלמים כפי שעשה בעבר09:53 26.01.2026
זאת תמונה מזוייפת. לעומת זאת לא קשה למצוא תמונה אמיתית מאוד של חברי כנסת מהליכוד מתחבקים עם טיבי כי הצליחו להעביר איזה חוק בממשלה הקודמת.10:07 26.01.2026
זאת תמונה מזוייפת. לעומת זאת לא קשה למצוא תמונה אמיתית מאוד של חברי כנסת מהליכוד מתחבקים עם טיבי כי הצליחו להעביר איזה חוק בממשלה הקודמת.10:07 26.01.2026
בנט הנוכל ישב עם האחים המוסלמים כפי שעשה בעבר09:53 26.01.2026
א
"בנט 2026" - מפלגה על שם הפשיסט!"קווים אדומים" של הבוגד הנוכל, שעם קולות בוחריו הקים את ממשלתו עם רעמ ורשת הגנה עם המשותפת-נציגות חמאס, ואיתן הרס לחלוטין את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול חמאס, חיזבאללה, איראן ואבו מאזן! מתכווון להקים את ממשלתו הבאה - ולאחר 7 באוקטובר!המשך 09:43 26.01.2026
