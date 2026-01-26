במהלך המבצע למציאת החלל החטוף רן דואילי, הלילה התברר כי מספר הגופות במתחם גדול משערכו, והכוחות סורקים מאות נקודות בניסיון לאתר את גופתו של לוחם היס"מ שנחטף בשבעה באוקטובר

פרטים חדשים מתפרסמים הבוקר (שני) על אודות מבצע החיפושים הדרמטי שנערך הלילה ברצועת עזה אחר גופתו של רני גואילי הי"ד. לפי הדיווח של אלמוג בוקר, הכוחות הפועלים בשטח גילו כי היקף הגופות במקום גדול משמעותית מההערכות המוקדמות.

בעוד שבישראל העריכו תחילה כי באיזור בית הקברות נמצאות בין כמה עשרות ל-150 גופות, במהלך הסריקות הלילה התברר כי במתחם קבורות לפחות 300 עד 400 גופות. המידע המודיעיני שבידי צה"ל מצביע על האיזור הכללי שבו עשוי להימצא גואילי, אך בשל היעדר נקודה ממוקדת, הכוחות נאלצים לעבור מנקודה לנקודה ולבדוק כל גופה וגופה באופן יסודי.

במערכת הביטחון מעריכים כי המבצע עשוי להגיע לידי סיום בשעות הקרובות אם יחול זיהוי חיובי, אך מבהירים כי לא מן הנמנע שהתהליך יימשך מספר ימים עד לסיום הבדיקה של כלל הגופות במרחב. לצד האופטימיות הזהירה שמלווה את המבצע הלילה, בישראל מדגישים הבוקר כי קיימת גם האפשרות שרני אינו מוחזק באזור הספציפי שנבדק כעת.

רני גואילי, לוחם יס"מ נגב, נפל בקרב הגבורה בקיבוץ עלומים בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה. מאז, נעשים מאמצים מודיעיניים ומבצעיים כבירים כדי להשיבו לקבורה בישראל.