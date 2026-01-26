‏שגיב אסולין, בכיר במוסד לשעבר טען כי יש למעלה מ-50 אלף הרוגים באיראן. עוד הוא טען: "אני מעריך שתתבצע תקיפה אמריקנית באיראן"

‏שגיב אסולין, בכיר במוסד לשעבר, התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל וטען כי ארה"ב תתקוף בוודאי באיראן. עוד הוא התייחס למסר ההרוגים המפלצתי בהפגנות באיראן.

בפתח דבריו הוא אמר: "באיראן מתבצע רצח עם על ידי המשטר האכזרי בעזרת משמרות המהפכה, הבסיג' וכוחות הפרוקסי של המשטר. הם למעשה טובחים בעמם ולצערי המספרים עוד יעלו משמעותית, אני מעריך שנעבור את המספר של 50 אלף נרצחים, ויש גם אינדיקציות שמראות על הרבה יותר.

באשר לתקיפה האמריקנית, אני מעריך שהפור בהחלט נפל והתקיפה תתבצע".

נזכיר כי שני בכירים בכירים במשרד הבריאות של איראן טוענים כי בין ה-8 ל-9 בינואר, בשיא גל המחאות הארציות נגד המשטר הרצחני, נהרגו כ-30,000 מפגינים ואזרחים. כך דווח במגזין טיים הבריטי.

מדובר במספר הגבוה ביותר שפורסם עד כה, והוא גבוה בהרבה מהנתון הרשמי שפרסמה ממשלת איראן בימים האחרונים – 3,117 הרוגים בסך הכול מאז תחילת גל המחאות. בטיים הדגישו כי לא ניתן היה לאמת באופן עצמאי את הנתונים שהועברו על ידי הבכירים, אך ההערכה מתיישבת עם עדויות שמגיעות מרופאים, אנשי צוות רפואי ומגיבים ראשונים שנמצאים בשטח.

על פי אותם מקורות, בתקופה זו המערכת הרפואית באיראן קרסה תחת העומס: במקום אמבולנסים השתמשו המשטר במשאיות מסוג 18 גלגלים כדי לפנות גופות, ונגמרו שקי הגופות בבתי החולים ובמכוני המתים.המחאות, שפרצו בסוף דצמבר 2025 והתפשטו לכל רחבי המדינה, נתקלו בתגובה אלימה במיוחד מצד כוחות הביטחון.