תועד במצלמות: נהג משאית פלסטיני זגזג בכביש הצר. לאחר שנעצר התברר כי הוא נהג בהשפעת אלכוהול גבוהה פי 7 מעל המותר

תועד במצלמות: נהג משאית פלסטיני זגזג אמש (ראשון) בכביש הצר. לאחר שנעצר התברר כי הוא נהג בהשפעת אלכוהול גבוהה פי 7 מעל המותר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נהג משאית שיכור | צילום: דוברות המשטרה

האירוע התחרש אתמול בערב בכביש 35 (חוצה יהודה) השוטרים ראו משאית פול-טרייילר, נוסעת בצורה מסוכנת תוך זגזוג בנתיב נסיעתו בכביש הדו-סיטרי. השוטרים עצרו בצד הדרך את המשאית. בבדיקה לאחר שראו כי כי הנהג פלסטיני בן 61 תושב חברון הדיף ריח אלכוהול, הזעיקו שוטרי את"ן מרחב יהודה במטרה לבדוק את רמת האלכוהול בגופו.

עוד באותו נושא המדינה הכניסה 51 מיליארד שקל מסיגריות, רכבים ואלכוהול 14:39 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בבדיקת מכשיר ה'ינשוף' התגלה כי בגופו של הנהג רמת אלכוהול הגבוהה פי שבע מהמותר. הנהג נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירת בוחני התנועה של מחוז ש"י. בסיום חקירתו, ולאחר שקצין משטרה ערך שימוע והורה על השבתה מנהלית למשך 30 ימים של הרכב, הנהג החשוד נכלא ובכוונת המשטרה להביאו לדין בהליך מהיר.

מהמשטרה נמסר: "כחלק ממאבק עיקש של משטרת ישראל ומחוז ש"י בפרט, בנושא תאונות הדרכים, פועלת רבות המשטרה לאיתור נהגים פורעי חוק המסכנים את ציבור משתמשי הדרך בכבישים. לטובת כך, נרתמו כלל שוטרי תחנות המשטרה והיחידות המיוחדות שבמרחב יהודה לסייע במאבק תוך ליווי מקצועי של שוטרי התנועה במרחב".

"פקד מיכאל אברהם, קצין את"ן מרחב יהודה, ציין בעקבות המקרה החמור- "רק לחשוב מה היה עלול להתרחש אילולא השוטרים הערניים היו מבחינים באופן נהיגתו מעורר החשד של הנהג, ועוצרים אותו לבדיקה זו שהעלתה כי נוהג בהשפעת אלכוהול גבוהה פי שבעה מעל המותר, יכולנו לבסוף להגיע לזירת תאונה קטלנית משמעותית בכביש צר ודו-סיטרי זה. שוטרי מרחב יהודה ימשיכו לפעול לאורך כל השנה כנגד עברייני התנועה בכבישי האזור, כחלק ממאבק נחוש בתאונות הדרכים".