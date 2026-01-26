אוניברסיטת קולומביה הודיעה על מינויה של פרופסור ג'ניפר מנוקין כנשיאה החדשה של המוסד היוקרתי. מנוקין היהודייה שימשה כנשיאת אוניברסיטת ויסקונסין, והייתה אחת הראשונות לגנות את המחאות הפרו-פלסטיניות

אחרי שנתיים סוערות בעקבות גל המחאות הפרו-פלסטיניות והטענות לאנטישמיות בקמפוס, אוניברסיטת קולומביה הודיעה הלילה (שני) כי פרופסור ג'ניפר מנוקין מונתה כנשיאה החדשה של המוסד האמריקני היוקרתי. מנוקין, משפטנית יהודייה ששימשה עד היום כנשיאת אוניברסיטת ויסקונסין, תיכנס לתפקידה החדש ב-1 ביולי.

מנוקין הייתה אחת מראשי המוסדות הראשונים שגינתה את מתקפה של חמאס ב-7 באוקטובר, ובהמשך עמדה בלב העימותים והסערה סביב מחאות הפרו-פלסטיניות בקמפוסים בארה"ב, אשר הגיעו גם לאוניברסיטת ויסקונסין בחודשים הראשונים למלחמה. בין היתר היא הזהירה מהתגברות אנטישמיות ואיסלאמופוביה ברחבי הקמפוס, והובילה תהליך גישור שהביא לפירוק מרצון של מאהל מחאה פרו-פלסטיני שהוצב בקמפוס האוניברסיטה – כשהבהירה כי "אנחנו מחויבים לחופש ביטוי ולזכות המחאה, אך גם להגנה על הסטודנטים שלנו מכל סוג של שנאה והסתה".

בארגון הסטודנטים היהודים "הלל" בירכו על מינויה של מנוקין כנשיאה החדשה של אוניברסיטת קולומביה. "השנים האחרונות היו ללא ספק קשות עבור הקהילות היהודיות והישראליות בקמפוס. בעוד שנותרו אתגרים, ישנה קהילה יהודית תוססת, שמחה וגאה בקולומביה" אמר מנהל הארגון, בריאן כהן. "אני מקווה שהנשיאה הנבחרת מנוקין תביא את המוניטין, הניסיון וההבנה הדרושים לנו כדי לבנות על בסיס חזק זה. אני מצפה לעבוד איתה, ומביע את תודתנו לוועדת החיפוש ולנשיאה הזמנית קלייר שיפמן על מנהיגותה בתקופת הביניים הזו".