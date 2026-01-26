הבוקר הותר לפרסום כי שחקנים ובכירים בקבוצה מהליגה הלאומית נעצרו בחשד למעורבות עם ארגון פשיעה, הטיית תוצאות עבור הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון בהיקפי ענק

פרשת שחיתות חמורה מטלטלת את ענף הכדורגל בישראל: בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז חוף, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, פשטו הבוקר (שני) על בתיהם של 17 חשודים הקשורים לקבוצת כדורגל מקריית ים המשחקת בליגה הלאומית. בין העצורים נמנים שחקנים פעילים וחברי הנהלה בכירים, החשודים בהפיכת המועדון לפלטפורמה של פשיעה חמורה.

החקירה הסמויה, שהחלה לפני מספר חודשים, חושפת רשת מורכבת של קשרים בין עולם הכדורגל לארגוני פשיעה. על פי החשד, ארגון פשע מוכר השתלט על הפעילות הניהולית והכלכלית של הקבוצה והשתמש בה להלבנת כספים שמקורם בפעילות פלילית. השיטה כללה, בין היתר, מתן שוחד לשם הטיית תוצאות משחקים ("מכירת משחקים") ודיווח על חוזים כפולים לשחקנים.

במשטרה חושדים כי הטיית המשחקים נועדה להבטיח רווחי עתק מהימורים בלתי חוקיים בארץ ובחו"ל. לפי החשד, לאחר שתוצאת המשחק "נסגרה" מראש בתיאום עם המעורבים, בוצעו הימורים על התוצאה הידועה מראש בסכומים המצטברים לעשרות מיליוני שקלים. כספים אלו הועברו בהמשך לשם המשך פעילות הארגון והלבנת ההון.

החשודים, המיוצגים על ידי עורכי הדין תמי אולמן ושאדי סארוג'י, נחקרים בשעה זו במשרדי הימ"ר. בהתאם להתפתחויות בחקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם של המעורבים המרכזיים. בהתאחדות לכדורגל עוקבים בדריכות אחר הפרשה, שעשויה להוביל לסנקציות ספורטיביות כבדות נגד הקבוצה והמעורבים בפרשה.