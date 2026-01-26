יהודה לוי בראיון לסרוגים עם פתיחת העונה החדשה של המירוץ למיליון: על הניסיון כמנחה, האתגרים על המסלול, האמונה והורות ראשונה שבדרך

עם פתיחת העונה החדשה של המירוץ למיליון בקשת 12, יהודה לוי חוזר לעמדת המנחה – רגוע יותר, בטוח יותר, ובעיצומה של תקופה אישית מרגשת במיוחד. בראיון לסרוגים הוא מדבר על ההבדלים בין העונות, על ההמתנה המתישה על השטיח, על אמונה, זוגיות והורות ראשונה שבדרך.

צפו בראיון של יהודה לוי לסרוגים

"זו עליית מדרגה"

מה בעצם שונה העונה הזאת מקודמותיה? "קודם כול – האנשים", לוי אומר. "ברגע שהאנשים שונים, הכול שונה. הדינמיקות אחרות, מערכות היחסים אחרות וזה צובע את כל המירוץ למשהו אחר לגמרי".

לדבריו, גם רמת הקושי עלתה: "המשימות יותר קשות. עשינו עליית מדרגה".

"בעונה הראשונה הייתי צריך להתרגל"

זו העונה השנייה של לוי כמנחה, והפער מורגש. "בעונה הקודמת זו הייתה פעם ראשונה. לא הנחיתי לפני כן, והכול היה חדש לי". והיום? "עכשיו זה כבר כמו לנסוע על אופניים. הרבה יותר קל".

שעות של המתנה וממש לא נופש

מאחורי הזוהר של נקודת הסיום יש גם לא מעט סבלנות: "זה יכול להיות מייאש. לפעמים מחכים גם 20 שעות על השטיח".

אבל לוי מדגיש: "אני עובד. מצלם משימות יום לפני, מצלם באותו יום. לא באתי לנופש".

"אני מאוהב בדנה בהריון"

לצד הקריירה, לוי נמצא בתקופה אישית משמעותית. הוא ובת זוגו, השחקנית דנה פרידר, מצפים לילד ראשון – לשניהם. "היא מקסימה, רכה, נשית ומהממת", הוא אומר. "אני מאוהב בה בהריון".

כששואלים על חשקים מוזרים, הוא אומר: "האמת? אין. היא הכי רגילה בעולם". "משהו שם פשוט נהיה עוד יותר יפה".

אמונה כחלק מהרצף

לוי מדבר בפתיחות גם על הקשר שלו לאמונה: "אני מאמין שיש בורא. אני קם איתו בבוקר והולך לישון איתו".

הורות ראשונה

שני שחקנים עם לוחות זמנים עמוסים, ילד ראשון בדרך – איך זה הולך לעבוד? "אין לנו מושג", הוא מודה בכנות. "נזרום תוך כדי. אנחנו לא הראשונים שעושים את זה, יהיה בסדר".

