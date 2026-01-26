בשיחה פתוחה עם נדב פרי, חבר הפאנל הפופולרי של ערוץ 14 לא מהסס לבקר את תרבות האולפנים וטוען כי חלק גדול מהשיח בטלוויזיה אינו אלא מופע של בידור: "אני שחוק מהפטריוטים"

מגיש ערוץ 14, איתמר פליישמן, מהקולות הבולטים והחריפים בפאנל "הפטריוטים", התארח לשיחה חשופה בפודקאסט של נדב פרי וסיפק הצצה מפתיעה אל מאחורי הקלעים של התוכנית המצליחה. למרות הפופולריות האדירה של הערוץ בקרב הציבור הימני והדתי, פליישמן בחר להציב מראה מול המסך ולבקר את אופי השיח התקשורתי בישראל.

פליישמן הגדיר חלק נרחב מהדיונים בטלוויזיה, כולל אלו שהוא שותף להם מדי ערב, כ"חצי אוויר חם". לדבריו, הפורמט הטלוויזיוני מחייב לעיתים לייצר "שואו" ובידור על חשבון עומק רעיוני, מה שיוצר תחושה של עיסוק בטפל במקום בעיקר. הוא קרא ליצירת שיח ישיר ואמיתי יותר בין המחנות בישראל, כזה שמוותר על הסיסמאות הפטריוטיות לטובת התמודדות עם שאלות הליבה של החברה.

לצד הביקורת, פליישמן יצא להגנת צופי הערוץ והסביר כי הזלזול שמפנה המילייה התקשורתי הוותיק כלפי "הפטריוטים" נובע מהתנשאות. הוא הדגיש כי עבור קהל עצום, הפאנל הוא המקום היחיד שבו הם מרגישים שקולם נשמע ללא פילטרים. עם זאת, הוא הזהיר כי אם הישראלים לא יתחילו לדבר באמת מעבר למסכי הטלוויזיה, הכיוון של המדינה עלול להיות מדאיג.

בנוגע לעתיד הפוליטי, פליישמן העריך כי ביום שאחרי נתניהו יתחולל "כאוס" במחנה הימין. לטענתו, כיום אין דמות אחת שיכולה לאחד את השורות באותה עוצמה, והימין יצטרך לבנות את עצמו מחדש מבחינה רעיונית. הוא סיכם את חזונו בצורך לעבור ממודל של "ספרטה" צבאית למודל של "ירושלים", המשלב בין הלב היהודי הפועם לבין חיבור בין כל חלקי העם.