איראן ממשיכה לחשוש מתקיפה אפשרית של ארה"ב בארצה, ומשגרת איום לבת בריתה של אמריקה – ישראל. "התגובה תהיה נחרצת וכואבת יותר מבעבר"

משרד ההגנה של איראן איים כי "התגובה תהיה נחרצת וכואבת יותר מבעבר אם ארה"ב וישראל יתקפו את טהרן". עוד נמסר כי "יש לשמור על מוכנות מלאה עקב איומי טראמפ ומלחמות נתניהו באזור".

על פי דיווחים זרים, ציוד צבאי רב הגיע ישירות מסין לאיראן ביממה האחרונה, כמו כן נצפו תנועות משגרים וטילים במרכז איראן. נראה כי בימים האחרונים מתחזק החשד בקרב המעצמה האסלאמית על כך שארה"ב צפויה לתקוף אותה, ומשכך היא משגרת איומים ללא הפסקה.

אמש, נתלה שלט מאיים חדש בכיכר המרכזית של טהראן. הכרזה החדשה שנתלתה בלב הבירה, מציגה תמונות של נושאת מטוסים אמריקאית, שצולמה לפני מספר שנים על ידי רחפני ריגול איראניים שפעלו מעל נושאת המטוסים שפעלה במפרץ הפרסי, בשנת 2021.

בכרזה האיראנית מוצגים מטוסי הצי האמריקני עומדים הרוסים ובוערים על סיפון נושאת המטוסים, כאשר הים מאחורי הספינה רווי דם במים הכחולים, אזכור לצבעי הדגל האמריקאי.

בקצה הכרזה איום תנכי מספר הושע "כִּ֛י ר֥וּחַ יִזְרָ֖עוּ וְסוּפָ֣תָה יִקְצֹ֑רוּ" או בתרגום לאנגלית, "if you sow the wind, you will reap the whirlwind".

בנוסף, מוקדם יותר היום, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שיגרו אף הן איום לישראל וטענו כי במדיה והיא תתקוף באיראן, המכה תהיה כואבת.