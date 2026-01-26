נשא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, חשף כיצד היה לגדול בתור בן לניצולי שואה: "אבא היה צועק מתוך שינה ואמא היתה מסבירה לנו מה קרה"

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא אמש (ראשון) דברים בכנס המרכזי לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה במכון משואה.

בנאומו הוא התייחס לאנטישמיות הגואה בתקופה האחרונה נגד יהודים, ואמר: "יהודים מוכים ונרצחים רק בשל דתם וזהותם, וזכור במיוחד הפיגוע הרצחני והמחריד בסידני בחג החנוכה האחרון. במקביל לכך נשמעות קריאות לחיסולה של מדינת ישראל, ביתו היחיד של העם היהודי".

עמית התייחס בנאומו לחיים בצל הורים ניצולי שואה. אביו שמואל, שרד את מחנות בוכנוולד, פלאשוב וסקרז'יסקי ואימו, הדסה-אירנה, שרדה ביער מגיל שש כשהיא מוסתרת בבית משפחה נוצרית.

"השואה נכחה אפילו בפעולות היום-יום הרגילות", שיתף הנשיא בזיכרונות ילדותו. "כשאבי היה מקלף תפוחי אדמה במסעדת הפועלים שלו, הוא נהג תמיד לומר שהוא היה המקלף הכי מהיר במחנה. את האנשים סביבו אבי היה נוהג לחלק בין כאלה שהיו איתו במחנה וכאלה שלא היו איתו במחנה".

עוד באותו נושא הורים שימו לב: הסכנה שנמצאת בכל בית ועלולה לגרום למוות 14:46 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

על פי הנאום המלא שהובא ב'וואלה', אמר עמית: "אצלנו בבית לא זורקים אוכל ו'ילד טוב משאיר צלחת ריקה'. לחם זה דבר קדוש, אף פעם לא נזרק לפח כי אפשר להשתמש בו לקציצות או לפחות לפורר ולפזר כאוכל לציפורים".

הוא חשף מה עבר בלילות בתור ילד: "כשאבא צועק מתוך שינה בלילה אז אמא מסבירה לנו, הילדים הקטנים, שעוד פעם היה לאבא את החלום, ולא צריך להסביר כי אנחנו כבר ידענו על איזה חלום מדובר".