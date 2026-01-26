נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא אמש (ראשון) דברים בכנס המרכזי לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה במכון משואה.
בנאומו הוא התייחס לאנטישמיות הגואה בתקופה האחרונה נגד יהודים, ואמר: "יהודים מוכים ונרצחים רק בשל דתם וזהותם, וזכור במיוחד הפיגוע הרצחני והמחריד בסידני בחג החנוכה האחרון. במקביל לכך נשמעות קריאות לחיסולה של מדינת ישראל, ביתו היחיד של העם היהודי".
עמית התייחס בנאומו לחיים בצל הורים ניצולי שואה. אביו שמואל, שרד את מחנות בוכנוולד, פלאשוב וסקרז'יסקי ואימו, הדסה-אירנה, שרדה ביער מגיל שש כשהיא מוסתרת בבית משפחה נוצרית.
"השואה נכחה אפילו בפעולות היום-יום הרגילות", שיתף הנשיא בזיכרונות ילדותו. "כשאבי היה מקלף תפוחי אדמה במסעדת הפועלים שלו, הוא נהג תמיד לומר שהוא היה המקלף הכי מהיר במחנה. את האנשים סביבו אבי היה נוהג לחלק בין כאלה שהיו איתו במחנה וכאלה שלא היו איתו במחנה".
על פי הנאום המלא שהובא ב'וואלה', אמר עמית: "אצלנו בבית לא זורקים אוכל ו'ילד טוב משאיר צלחת ריקה'. לחם זה דבר קדוש, אף פעם לא נזרק לפח כי אפשר להשתמש בו לקציצות או לפחות לפורר ולפזר כאוכל לציפורים".
הוא חשף מה עבר בלילות בתור ילד: "כשאבא צועק מתוך שינה בלילה אז אמא מסבירה לנו, הילדים הקטנים, שעוד פעם היה לאבא את החלום, ולא צריך להסביר כי אנחנו כבר ידענו על איזה חלום מדובר".
אזרח
לא למד מאומה בלהיות יהודי, האוהב את עמו. הלוואי והייתה לו החיבה לאחיו כמו שיש לו לפלסטינים ודומיהם08:07 26.01.2026
לא שכחנו
איזה חבל שגדל להיות פה ל"עם המומצא" בית המשפט תמיד פתוח לפניכם08:03 26.01.2026
א
עמית, דיקטטור אנטי ציוני רקוב שכבן לניצול שואה פועל נגד הדמוקרטיה ביטחונה וקיומה של המדינה עם היועמשית!08:20 26.01.2026
רותם
יצחק עמית על אביך שסבל אני מרחם ליבי אתו אבל עם שונא יהודים כמוך אלהים ישמור לא מרחם עליך אתה אדם רע.08:19 26.01.2026
ברק=אפשטיין
אז איך הוא יצא כזה יהודון שונא ישראל08:15 26.01.2026
נתנאל
הקרב על התודעה: הקואליציה מנסה לשכנע אותנו שמדובר במפלצת והתקשורת מנסה לשכנע אותנו שמדובר באדם שהוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה היהודית. זה מעניין. לא אלה ולא אלה ישכנעו אותי. המעשים...
הקרב על התודעה: הקואליציה מנסה לשכנע אותנו שמדובר במפלצת והתקשורת מנסה לשכנע אותנו שמדובר באדם שהוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה היהודית. זה מעניין. לא אלה ולא אלה ישכנעו אותי. המעשים שלו והפסיקות שלו הם שיגידו: הלנו הוא אם לצרנו.
לא לשכוח לא לסלוח
עידו
אם נכונים דבריו ואני בספק, מדוע הוא מאפשר עמידות לטרוריסטים ורוצחי יהודים להופיע בפני בג"צ ? האיש הזה איבד כל אמינות וכל לגיטימציה. שילך הביתה !!08:49 26.01.2026
עידו
אם נכונים דבריו ואני בספק, מדוע הוא מאפשר עמידות לטרוריסטים ורוצחי יהודים להופיע בפני בג"צ ? האיש הזה איבד כל אמינות וכל לגיטימציה. שילך הביתה !!
לא לשכוח לא לסלוח
