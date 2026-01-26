יש להדגיש לאויבים כי המלחמה נגד איראן לא תהיה פיקניק, אלא שתטעמו בה את גוונן המוות הנורא ולא יישאר מכם דבר באזורנו".

עוד הוא קרא ללוחמים "להתכונן לכך בשטח, במיוחד אם הסמכויות הדתיות יכריזו על ג'יהאד כדי לנהל את מלחמת הקודש הזו, ומה שכרוך בה מבחינת פסיקות או פעולות ג'יהאד שעולות לרמה של פעולות מות קדושים, להגנה על אנשי האסלאם".

בדבריו הוא התייחס הן לתקיפת ישראל והן לתקיפת בסיסי צבא של ארה"ב ברחבי המזרח התיכון.