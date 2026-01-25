חיל האוויר האמריקאי יפתח תרגיל רחב במזרח התיכון במקביל למתח הגובר סביב איראן

בזמן שכל העולם מחכה בחשש לגלות האם ארה"ב תתקוף פעם נוספת באיראן, חיל האוויר האמריקאי יקיים תרגיל צבאי רחב באזור המזרח התיכון.

חיל האוויר של ארצות הברית הודיע כי בימים הקרובים יחל תרגיל מוכנות מבצעית רחב, שיימשך מספר ימים ויתפרש על פני אזורים שונים במזרח התיכון. על פי ההודעה הרשמית, מטרת התרגיל היא “להדגים את היכולת לפרוס, לפזר ולתחזק עוצמה אווירית קרבית” בזירות פעילות מבצעיות מורכבות.

בהודעה שפרסם פיקוד חיל האוויר האמריקאי במרכז (AFCENT) נמסר כי:

“התרגיל מחזק שלום באמצעות עוצמה, באמצעות נוכחות אמינה, כשירה לקרב ואחראית – שנועדה להרתיע תוקפנות, לצמצם סיכוני טעות בחישוב, ולהעניק ביטחון לשותפות האזוריות.”

למרות השפה הדיפלומטית, במערכת הביטחונית הבינלאומית ברור כי מדובר במסר כוחני ומכוון: הצגת יכולת תגובה מהירה, שליטה לוגיסטית, ופריסה מבצעית עמוקה בדיוק בתזמון שבו המתח מול איראן נמצא בנקודת רתיחה.