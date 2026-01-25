נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בראיון מיוחד לרשת CNN, ששודר היום ונערך במסגרת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, לסיום סאגת משפט נתניהו , והשיב כיצד לדעתו הסיפור צריך להסתיים.

הרצוג הבהיר כי על פי החוק הישראלי, כל בקשת חנינה חייבת לעבור הליך סדור הכולל קבלת חוות דעת מגורמי משרד המשפטים, וכי אינו יכול לפעול בניגוד לנהלים אלו.

עם זאת, על פי הדיווח שהובא ב'מעריב', הנשיא ציין כי לדעתו ההליכים המשפטיים נגד נתניהו היו צריכים להסתיים בהסדר (עסקת טיעון) מחוץ לכותלי בית המשפט בעבר, שכן התמשכותם גורמת נזק למערכת הציבורית.