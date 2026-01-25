הרצוג הבהיר כי על פי החוק הישראלי, כל בקשת חנינה חייבת לעבור הליך סדור הכולל קבלת חוות דעת מגורמי משרד המשפטים, וכי אינו יכול לפעול בניגוד לנהלים אלו.
עם זאת, על פי הדיווח שהובא ב'מעריב', הנשיא ציין כי לדעתו ההליכים המשפטיים נגד נתניהו היו צריכים להסתיים בהסדר (עסקת טיעון) מחוץ לכותלי בית המשפט בעבר, שכן התמשכותם גורמת נזק למערכת הציבורית.
רותם
אסור לוותר לאנשים שפוגעים ביהודים ובמדינה אסור לראש הממשלה לוותר לפושעים בפרקליטות.22:01 25.01.2026
