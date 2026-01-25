אחרי יותר מ-2000 תרומות כליה בישראל, ארגון מתנת חיים קיים ערב גדול בבנייני האומה, ובו צילמו את תורמי הכליה מהשנים האחרונות. כ-1,200 תורמים הגיעו לתמונה שנהפכה לשיא גינס

אחרי יותר מ-2000 תרומות כליה בישראל, ארגון מתנת חיים עורך היום (ראשון) ערב גדול בבנייני האומה, ובו יצלמו את תורמי הכליה מהשנים האחרונות. הוזמנו כל 2000 התורמים, ובפועל כ-1,200 תורמים הצליחו להגיע.

חברת גינס, אישרה כי מדובר בשיא עולם והתצלום יהפוך לשיא גינס. האירוע מציין את הרב ישעיהו הבר, שנפטר מקורונה והקים את הארגון. מאז פטירתו, אלמנתו, רחל הבר היא יו"ר הארגון. עוד הבוקר הייתה התרמת כליה של אישה מהיישוב נווה דניאל בגוש עציון.

בשנת 2023 שר החינוך יואב קיש העניק את פרס ישראל לרבנית הבר. בנימוקי ועדת הפרס נכתב על הרבנית: "מפיחה בחולי הכליה רוח חיים ותקווה לחיים: היא מלווה את התורמים, המושתלים ובני משפחותיהם לאורך כל הדרך, ועד להחלמתם. הרבנית הבר, ממשיכה את דרכו של בעלה, הרב ישעיהו הבר ז"ל, שהקים לצידה את עמותת 'מתנת חיים'. מפעל זה מקדש את החיים, מעניק חיים חדשים, מקרב בין כלל חלקי החברה הישראלית וניתן לחולים, ללא הבדל דת, גזע ומגדר".