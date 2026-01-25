בכירים במפלגה הרפובליקנית יוצאים למתקפה כנגד סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ומפנים כלפיו אצבע מאשימה בכל הקשור לקשרים לאנטישמיים ושונאי ישראל

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, סופג מתקפה קשה ממפלגתו, הסנאטור הבכיר טד קרוז, תקף את ואנס בשיחה עם הנשיא טראמפ והאשים אותו בקשר ישיר עם המשפיען האנטישמי, טאקר קרלסון, ועם קידום אידיאולוגיה בדלנית קיצונית.

על פי הדיווח של מגזין AXIOS, הקלטה של שיחה שבוצעה בין הנשיא טראמפ לבין הסנאטור טד קרוז הגיע אל ידיהם, ואומתה. בהקלטה, מנהלים השניים שיחה על בחירות האמצע הקרבות בארצות הברית, אשר יכריעו לגבי יכולתו של טראמפ להמשיך לתפקד כנשיא ולקדם מדיניות בשנתיים הנותרות לכהונתו.

הסנאטור קרוז, תקף בחריפות את סגן הנשיא ואנס, וטען בפני טראמפ כי "ואנס יעלה לו את בחירות האמצע".

על פי הדיווח, קרוז יצא בעוצמה נגד ואנס, שנחשב לדמות שנויה במחלוקת במפלגה הרפובליקנית ובעל קשרים לגורמים קיצוניים.

הסנאטור קרוז, שנחשב לאחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל בפוליטיקה האמריקאית, תקף את הקשר של ואנס אל טאקר קרלסון, שדרן אינטרנטי, ומפיץ קונספירציות אנטישמיות, ודמות מובילה בימין הקיצוני בארה"ב.

"טאקר יצר את ג'יי די, הוא בובה של קרלסון, הם אותו הדבר" הסביר קרוז לנשיא, בנוסף הפציר קרוז בטראמפ "אתה הולך להפסיד את הקונגרס, להפסיד את הסנאט, אתה הולך להעביר את השנתיים הקרובות בתהליך הדחה שבועי על ידי הדמוקרטים".

בנוסף קרוז מפנה אצבע מאשימה, וטוען כי ואנס השפיע על מינויים כנגד ישראל, כמו מינוי של גורם בכיר למועצת המודיעין הלאומית, אשר על פי קרוז הוא "שונא ישראל בוטה".

כבר זמן רב, יהודים וגורמים מתונים רבים במפלגה הרפובליקנית מביעים חשש בקשר לטיב הקשר של ואנס עם אותם גורמים קיצוניים ואנטישמיים, ומעלים שאלות בקשר למדיניותו של סגן הנשיא, אשר רבים חושדים בו כבעל עמדות אנטי-ישראליות מוסתרות.