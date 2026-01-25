צה"ל פתח במבצע רחב להשבת רן גואילי, בעקבות מידע מחקירת מחבלים שנתפסו לאחרונה. המבצע, מתמקד כעת בסריקת כ-170 קברים בבית עלמין מוסלמי על ידי צוותי הנדסה, רבנות ורפואה שפועלים במקביל

צה"ל החל בסוף השבוע במבצע רחב היקף להבאת רן גואילי לקבורה בישראל, כאשר כרגע מתמקדים החיפושים בבית קברות בפאתי סג'עייה במרחב דראג' תופח. פריצת הדרך הגיעה לאחר שבישראל תפסו בתקופה האחרונה מחבלים במבצעים חשאיים שנחקרו והובילו לפיסות המידע, כאשר המודיעין על מיקום הגופה היה בידי צה"ל ולא חמאס הוא שנתן את המיקום.

לפי ההערכות בישראל, גואילי נקבר על ידי המחבלים כבר בשבועות הראשונים של המלחמה, וגורם צבאי ציין כי לא בטוח שמחבלי הג'יהאד האסלאמי ידעו בזמן אמת שהם קוברים לוחם ישראלי. המבצע, המנוהל על ידי חטיבת אלכסנדרוני, תוכנן לצאת לדרך כבר בתקופה האחרונה אך נדחה מספר פעמים בשל אילוצים מול הדרג המדיני.

בפעילות משתתפים כוחות אג"מיים רבים ובתוכם אנשי רבנות צבאית, רופאים ורופאי שיניים. כדי לזרז את המבצע ולסיימו עוד הלילה בתוך מספר שעות, בית הקברות חולק לתאי שטח קטנים וכל צוות הנדסי קיבל תא שטח משלו ועובד בו באופן ממוקד ובמקביל ליתר הצוותים.

בשלב זה מדובר על כ-170 קברים שצה"ל הופך בחלק מסוים של בית העלמין שביחס אליו ההערכה המודיעינית מצביעה על סבירות גבוהה יותר, למרות שבמקום קבורות מאות גופות. בצה"ל אומרים שיש תקווה שהמודיעין אכן יצלח הפעם ושקיים מספר כיוונים, והדגישו כי המבצע יימשך ככל שיידרש כדי להשיב את רן שקבור ככל הנראה בבית הקברות המוסלמי במרחב.