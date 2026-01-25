בעקבות המצב הביטחוני המתוח עם איראן , שהוביל לאחרונה לביטול טיסות של חברות זרות, ואף למכתב חריג של רת"א בנוגע לסיכונים האפשריים, חברות התעופה הישראליות אל-על וישראייר, בצעד חריג.

מאל על נמסר: "בעקבות תחושת חוסר הודאות בימים האחרונים, החברה תתגבר את מערך מוקדי השירות של החברה החל ממחר, על מנת לתת מענה מיטבי ללקוחות בעלי הזמנות קיימות המבקשים לבצע שינויים בטיסותיהם. נדגיש כי מוקדי השירות פועלים מסביב לשעון ונותנים מענה לאלפי פניות, ובהתאם, על אף התגבור, ייתכנו עומסים וזמני המתנה ארוכים מהרגיל.

"בנוסף, על מנת לאפשר לנוסעים להזמין טיסה לתקופה הקרובה ללא חשש, אל על תציע למזמינים טיסות החל ממחר (ב') ולמשך שבועיים, שירות מיוחד – "טיסה בראש שקט", המאפשר ביטול מכל סיבה עד 48 שעות לפני ההמראה וקבלת שובר זיכוי מלא, ללא תשלום נוסף.

השירות יינתן ללא עלות במעמד הרכישה עבור הזמנות חדשות, להמראות ונחיתות לכלל יעדי אל על עד 17 במרץ, למעט כרטיסים מסוג LITE או כרטיסי בונוס. הכרטיסים לטיסות החברה זמינים למכירה באתר אל על או באמצעות סוכני הנסיעות".

