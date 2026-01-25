חברות תעופה ישראליות כמו ישראייר ואל על, הודיעו היום כי בשל המצב הביטחוני, נוסעים יוכלו לרכוש כרטיסי טיסה שניתן לבטל אותם מכל סיבה 48 שעות לפני ההמראה
בעקבות המצב הביטחוני המתוח עם איראן, שהוביל לאחרונה לביטול טיסות של חברות זרות, ואף למכתב חריג של רת"א בנוגע לסיכונים האפשריים, חברות התעופה הישראליות אל-על וישראייר, בצעד חריג.
מאל על נמסר: "בעקבות תחושת חוסר הודאות בימים האחרונים, החברה תתגבר את מערך מוקדי השירות של החברה החל ממחר, על מנת לתת מענה מיטבי ללקוחות בעלי הזמנות קיימות המבקשים לבצע שינויים בטיסותיהם. נדגיש כי מוקדי השירות פועלים מסביב לשעון ונותנים מענה לאלפי פניות, ובהתאם, על אף התגבור, ייתכנו עומסים וזמני המתנה ארוכים מהרגיל.
"בנוסף, על מנת לאפשר לנוסעים להזמין טיסה לתקופה הקרובה ללא חשש, אל על תציע למזמינים טיסות החל ממחר (ב') ולמשך שבועיים, שירות מיוחד – "טיסה בראש שקט", המאפשר ביטול מכל סיבה עד 48 שעות לפני ההמראה וקבלת שובר זיכוי מלא, ללא תשלום נוסף.
השירות יינתן ללא עלות במעמד הרכישה עבור הזמנות חדשות, להמראות ונחיתות לכלל יעדי אל על עד 17 במרץ, למעט כרטיסים מסוג LITE או כרטיסי בונוס. הכרטיסים לטיסות החברה זמינים למכירה באתר אל על או באמצעות סוכני הנסיעות".
עוד באותו נושא
20:15
|
חדשות סרוגים
1
בהודעה של חברת ישראייר נכתב כי החברה מקלה את תנאי מגן הביטול ומעניקה ללקוחותיה גמישות מרבית בהזמנת טיסות בחודש הקרוב. "לאור המצב ובהבנה לצורכי לקוחותיה, ישראייר מודיעה על הקלה משמעותית בתנאי מגן הביטול עבור טיסותיה, במטרה לאפשר הזמנה בטוחה ונוחה יותר ליעדים השונים", נכתב בהודעה.
"החל ממחר, בין התאריכים 26.1.26–28.2.26, יוכלו הנוסעים לרכוש מגן ביטול, המאפשר ביטול מוצר הטיסה מכל סיבה עד 3 ימים לפני מועד ההמראה – במקום 7 ימים קלנדריים כנהוג כיום. ההטבה תקפה עבור טיסות הממריאות עד 31.12.26. עלות המגן עומדת על 35 דולר לנוסע, והוא יהיה זמין לרכישה באתר ישראייר, במוקד ההזמנות ובאמצעות סוכני הנסיעות, בהתאם לתנאי המוצר.
יודגש כי השינוי חל על טיסות בלבד, ואינו תקף עבור מגן הביטול בחבילות הנופש. המבצע תקף רק להזמנות חדשות בתאריכי המבצע ובכפוף לתקנון המלא המפורסם באתר".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים