הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס בסוף השבוע האחרון לתקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן, ואמר: "לא נקבע תאריך למתקפה אמריקנית על איראן והכל בראש של הנשיא. מבחינתנו, הכל יכול להיות", כך פרסם הערב (ראשון) מיכאל שמש.
לפני מספר ימים פרסמנו, כי ארה״ב העבירה למזרח התיכון מערכות הגנה מתקדמות כהכנה לתקיפה באיראן. בין היתר מערכות הגנה מסוג פטריוט ו-THAAD, שמרחיבות את יכולתה של ארה"ב להתגונן מפני מתקפת נגד במקרה של תקיפה אמריקאית באיראן.
נזכיר כי למרות התקפלותו של טראמפ בשבוע שעבר, בעולם עדיין מעריכים כי הנשיא האמריקני יתקוף באיראן. בנוסף, אמש בפיקוד מרכז של צבא ארה"ב אישרו כי מטוסים מדגם F-15E Strike Eagle, אשר הוצבו בטייסת ה-494 של חיל האוויר האמריקני, הגיעו למזרח התיכון והוכנסו לתחום של סנטקום. בהודעה נאמר כי "נוכחותו של מטוס ה-F-15 משפרת את המוכנות לקרב ומקדמת ביטחון ויציבות אזוריים".
