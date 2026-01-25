התרחקות חדשה של סעודיה מנורמליזציה עם ישראל? השלטונות הסעודים הודיעו על צמצום מקיף ונרחב של עיר העתיד "ניאום" שנבנתה סמוך לישראל לחופי מצרי טיראן

ההתרחקות הסעודית מהציר הסוני המתון רק נמשכת, ונראה כי נורמליזציה עם סעודיה, שהייתה שגורה בשיח האזורי כעובדה מוגמרת, הופכת יותר ויותר לפנטזיה שחלפה מהעולם.

בצעד נוסף שצפוי להרחיק את הממלכה משיתופי פעולה עם ישראל, ערב הסעודית החליטה על צמצום מקיף ומשמעותי בפרויקט עיר העתיד "ניאום" לחופי הים האדום.

ניאום תוכננה כעיר תיירות ענק, הממוקמת במערב סעודיה סמוך למייצרי טיראן, האזור הקרוב ביותר גאוגרפית בין שטח סעודיה לשטח ישראל. ניאום תוכננה כפרויקט ענק, עיר עתידנית שכללה כל סוג של אטרקציה, יעד תיירותי או כל דבר אחר.

על פי שורה של גורמים, המיקום שנבחר לניאום לא היה מקרי, והעיר תוכננה כמרכז חדשני, שיאפשר קרבה לטכנולוגיה ושיתוף פעולה ישראלי, בימים שאחרי הנורמליזציה שתוכננה לבוא.

אך כעת, במה שנראה כמהלך נוסף בהתרחקות הסעודית מישראל, החליטה הממלכה על צמצום מקיף של העיר המתוכננת.

בנוסף, הודיעו הסעודים כי לא יארחו את אולימפיאדת החורף של 2029, בעקבות צמצום מקיף של מרחבי הסקי שתוכננו לבניה בעיר.

הסעודים עצמם לא מפרסמים יתרה את הקשר בין העיר לבין נורמליזציה, אך גורמים רבים מצביעים על כך בתור מסמר נוסף בארון היחסים הפתוחים בין המדינות. על פי פרסומים זרים, ראש הממשלה נתניהו ביקר בניאום ואף נפגש עם יורש העצר במקום לפני מספר שנים.