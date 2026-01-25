לב אמיץ, כך נקרא המבצע להשבתו של החלל החטוף רן גואילי. מצה"ל נמסר כי המודיעין על המיקום היה בידי המערכת זמן מה, והתחזק לאחרונה בעקבות מבצעים מודיעיניים

בהמשך להודעת ראש הממשלה נתניהו על כך שבימים האחרונים צה"ל פועל לאתר את מקום קבורתו של החלל החטוף רן גואילי, מצה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, החלו במבצע ממוקד במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, להשבתו של החלל החטוף האחרון ברצועת עזה, רס"ל רן גואילי ז"ל.

דובר צה"ל קורא לציבור להימנע מהפצת שמועות וידיעות לא מבוססות שעלולות לפגוע במשפחת גואילי ובמאמצים להשבתו. צה"ל ימשיך להפעיל את כלל המאמצים עד להשבתו של רס"ל רן גואילי לקבורה במדינת ישראל.

עוד באותו נושא נתניהו חושף: "כוחות צה"ל פועלים בשטח לאיתור גואילי"

עוד נטען כי המבצע עשוי להימשך בין מספר שעות למספר ימים. המודיעין על המיקום היה בידי המערכת זמן מה, והתחזק לאחרונה בעקבות מבצעים מודיעיניים.

שם המבצע להחזרת רן גואילי: לב אמיץ.