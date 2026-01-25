למרות החלטת השופט מזרחי שעל עמרי אסנהיים להעביר במיידית את החומר הגולמי מהראיון עם אלי פלדשטיין – אסנהיים הגיש בקשה לדחות את הביצוע

עיתונאי כאן 11 עמרי אסנהיים הגיש כעת (ראשון) בקשה לעיכוב ביצוע החלטת השופט מזרחי שקבע כי עליו להעביר את חומרי הראיון הגולמיים עם אלי פלדשטיין למשטרה, וטוען כי עומדת לו זכות ערר על ההחלטה.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, השופט מנחם מזרחי החליט היום באופן סופי כי כאן 11 ועמרי אסנהיים, ידרשו להעביר את חומרי הגלם של הראיון עם אלי פלדשטיין לידי המשטרה. כמו כן הוא אמר שאין להם אפשרות לערער על כך.

נזכיר כי עורכי דינו של יונתן אוריך, יועצו הבכיר לשעבר של ראש הממשלה, עמית חדד ונועה מילשטיין, פנו לבית המשפט בבקשה לקבל את חומרי הווידאו הגולמיים מריאיון שקיים העיתונאי עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין, עד מרכזי בפרשות בהן נקשר שמו של אוריך.

בתגובה לכך, בכאן 11 תקפו את החלטת השופט. בהודעה שהוציא תאגיד השידור הישראלי נכתב: "דרישת חומרי גלם מעיתונאיים היא פגיעה בבסיס העיתונות החוקרת – פגיעה בחיסיון עיתונאי, פגיעה במקורות עיתונאיים ופגיעה בפרטיות. תאגיד השידור הישראלי התנגד בעבר ומתנגד גם עתה בתוקף למסירת חומרי גלם מכל סוג שהוא, ויפעל בדרכים משפטיות, כפי שגופים עיתונאיים נלחמו בעבר נגד דרישה זו – בבית המשפט"