מלשכת ראש הממשלה נמסר: "מאז סוף השבוע מבצעים כוחות צה״ל פעולה רחבת היקף לאיתורו של החטוף החלל, רס״ר רני גואילי ז״ל".

בנוסף, מטעם הלשכה הרחיבו את המידע שנחשף עד כה והסבירו: "המבצע מתקיים בבית קברות בצפון רצועת עזה, ומתבצעות בו פעולות סריקה נרחבות תוך מיצוי מלוא המידע המודיעיני שברשותנו. מאמץ זה יימשך ככל שיידרש".

מעבר לכך, נמסר מלשכת ראש הממשלה כי ישראל לא תוותר על החזרתו של גואילי, וכי משפחתו מקבלת עדכונים שוטפים בהתפתחויות: "מדינת ישראל נחושה להשיב את רני גואילי ז"ל לקבר ישראל. משפחתו מעודכנת ברציפות ומכירה את פרטי המבצע".