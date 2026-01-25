מגיש חדשות 12, עופר חדד, מגיב לנתוני מדד האמינות בהם הוא דורג במקום הרביעי ברשימת המגישים האמינים בישראל: "המחמאה החשובה ביותר שעיתונאי יכול לבקש"

גל של פוסטים נרגשים שוטף את הרשתות החברתיות מצד בכירי העיתונאים בישראל, בעקבות פרסום נתוני מדד האמינות של "מכון אגם". לאחר שפורסם כי צבי יחזקאלי מדורג בין שלושת העיתונאים האמינים ביותר, כעת מגיע תורו של עופר חדד, מבכירי המגישים בחברת החדשות של קשת 12, להודות לקהל על האמון הרב.

בפוסט שפרסם הערב, שיתף חדד את תחושותיו לגבי הדירוג שמציב אותו במקום הרביעי ברשימת המגישים האמינים בישראל. "תודה למכון אגם ולכל מי שבחר להעניק את המחמאה החשובה ביותר שעיתונאי יכול לבקש לעצמו – אמינות", כתב חדד לעשרות אלפי עוקביו.

חדד, המזוהה עם סגנון הגשה רהוט ושקול, הפך בשנים האחרונות לאחד הפנים המרכזיות של חדשות 12, בין היתר בזכות הובלת "מהדורה ראשונה" והגשת המהדורה המרכזית במוצאי שבת. הבחירה בו במקום גבוה במדד האמינות משקפת את ההערכה לה הוא זוכה בקרב קהלים רחבים, ובפרט בקרב הציבור הדתי-לאומי הרואה בו קול חשוב וערכי על המסך.