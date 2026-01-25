המפקד הסיני הבכיר ביותר של הכוחות החמושים במדינה, נעצר במהלך סוף השבוע באופן חשאי, ומואשם בריגול גרעיני למען ארצות הברית

פרשיית ריגול ביטחוני דרמטית מטלטלת את צמרת הצבא הסינית, הגנרל זאנג יוקושיאה, מפקד כלל כוחות הביטחון של הצבא הסיני, נעצר במהלך סוף השבוע בחשד לריגול חמור ביותר, כאשר על פי החשדות, זאנג העביר את הסודות הגרעיים הסיניים אל ידי ארה"ב.

במהלך סוף השבוע, הגנרל זאנג יוקושיאה, סגן יושב הראש של המועצה הצבאית הראשית של סין, ומפקדם הישיר של כלל הכוחות החמושים במדינה, בצבא, בצי ובחיל האוויר, נעצר בחשאי בימים האחרונים, וכעת החשדות כנגדו נחפשים.

זאנג, נחשב לאדם הבכיר ביותר בשרשרת הפיקוד הסינית, אחרי הנשיא, שי ג'ינפינג. במהלך סוף השבוע עלו ספקולציות רבות בקשר למאסרו, אך כעת הדבר מפורסם לראשונה בתקשורת הבינלאומית.

טיב החשדות כנגד זאנג קשה במיוחד לקביעה, כאשר לאורך השנים האחרונות נעצרו שורה של בכירים סינים, אשר הנשיא שי ראה בהם איום לשלטונו, תחת שורה של חדשות וטענות משפטיות.