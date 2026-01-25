ממשלת ישראל אישרה היום את עגינת התוספת כקבועה לצורכי גמלה בעקבות תביעת הסתדרות המורים. הגננות הזכאיות ייהנו מתוספת חודשית קבועה בתלוש הפנסיה ומתשלום רטרואקטיבי

בשורה משמעותית לגננות ישראל הנמצאות במסלול של פנסיה תקציבית: ממשלת ישראל אישרה היום (א') את ההכרה ב"תוספת גננת עמיתה" כתוספת קבועה לצורכי גמלה. ההחלטה הגיעה בעקבות תביעה משפטית שהגישה הסתדרות המורים נגד המדינה, בדרישה להכליל את התוספת שניתנה לגננות במהלך שנות עבודתן גם בחישוב הקצבה החודשית לאחר פרישתן.

המשמעות המעשית של המהלך היא שגננות שהיו זכאיות לתוספת זו בזמן עבודתן הפעילה ופרשו לגמלאות, יראו מעתה תוספת קבועה בתלוש הגמלה החודשי שלהן – רכיב שלא היה כלול עד כה במסגרת הפנסיה. מעבר לעדכון הקצבה מכאן ולהבא, הממשלה אישרה כי התשלום יינתן לגננות גם באופן רטרואקטיבי, החל ממועד הפרישה של כל גננת זכאית.

מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, בירכה על ההחלטה ומסרה: "אני שמחה לבשר לגננות שהליך התביעה שיזמנו בבית הדין לעבודה גרם למדינה לאשר ולעגן את התוספת באופן קבוע. זהו מהלך חשוב שמתקן עוול ומבטיח שהגננות תקבלנה את מה שמגיע להן גם לאחר הפרישה, בדיוק כפי שקיבלו במהלך עבודתן".

בן דויד הוסיפה כי מדובר בהכרה ראויה באחריות הכבדה שנושאות הגננות במערכת החינוך. "הסתדרות המורים תמשיך לפעול כדי להבטיח שעובדי ההוראה יקבלו את הראוי להם, ושכל הסכמה והתחייבות כלפיהם ייושמו כדין והלכה למעשה", סיכמה המזכ"לית.