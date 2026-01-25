הנשיא טראמפ פרסם הודעה זועמת במיוחד, בעקבות עתירה משפטית, המנסה על פי הנשיא לשבש באופן ציני את שיפוץ הבית הלבן עליו הורה

נראה כי כמו בישראל, גם בארצות הברית, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, מוצא את עצמו רותם וזועם בעקבות "עתירות משפטיות ילדותיות והרסניות" כפי שהנשיא תיאר את הדברים בפוסט זועם שפרסם ברשתות החברתיות.

לפני מספר חודשים, הודיע הנשיא טראמפ כי הורה על בניית אגף חגיגי חדש לבית הלבן, בו יוקם אולם נשפים ומתחם חדש לאירועים דיפלומטיים וציבוריים מיוחדים. הפרויקט מומן מכספי תרומות שאסף טראמפ מאנשי עסקים ומילארדרים מוכרים, בניהם שמות כמו מקים פייסבוק, מארק צוקרברג, מנכ"ל אפל, טים קוק ועוד שורה של שמות.

על פי טראמפ, נתרמו לפרויקט כספים פרטיים מאותם תורמים, בשווי של מעל ל-300 מיליון דולר, במה שמגדיר הנשיא כ- "מתנה אדירה לציבור האמריקאי, על ידי פטריוטים אמיתיים".

טראמפ תיאר את התהליך המורכב סביב תכנון הפרויקט, והסביר את שיתוף הפעולה של כלל גורמי הבית הלבן, הצבא, השירות החשאי ועוד גורמים רבים, שפעלו במשך חודשים להביא את הפרויקט לתחילת שלב הבנייה.

הנשיא הסביר "כולם חשבו שזה דבר מצוין, ונחוץ. הבית הלבן זקוק נואשות למתחם אירוח, כאשר כעת אירועים מדיניים, ארוחות ערב חגיגיות וישיבות מתנהלות לפעמים באוהל כתוצאה מחוסר מקום, אוהל לא בטוח ושלא מתאים כלל לרוח האמריקאית".

"כולם חשבו שזה דבר נהדר, מתנה נהדרת להשאיר לארצות הברית, דבר שמדברים עליו כבר קרוב ל-150", טראמפ המשיך את דבריו ותקף בזעם "אבל לא, כרגיל, אותי תובעים, קבוצה של שמאל קיצוני בשם 'הקבוצה הלאומית לשימור היסטורי', קבוצה שלא אכפת לה מהמדינה ושצצה משום מקום".

טראמפ תקף וטען כי עצם הגשת העתירה נגד הבניה בשלב הזה, חושפת כמה לקבוצה פועלת ממניעים פוליטיים "הכל כבר מוכן, הפלדה, החלונות, הדלתות, המזגן, השיש, האבן, הבטון, מיגון ירי, מיגון רחפנים, הכל כבר נמצא כאן, או בדרך לכאן".

"פרסום התביעה ההזויה הזו, בשלב קריטי זה, היא בלתי מתקבלת על הדעת, כשכל כך הרבה כבר בוצע, זה יהיה הרסני לבית הלבן, למדינה ולכל מי שעבד על כך, כל כך הרבה".

על פי פרסומים, התביעה הוגשה על ידי הארגון לפני זמן קצר, ובמידה והעתירה תתקבל, קיימת אפשרות כי עבודות הבניה שכבר החלו, יוקפאו, ולא ברור מה יהיה עתידו של המתחם החדש והמתוכנן של הבית הלבן, במיוחד לאחר שכבר בוצעו הריסות במבנה ההיסטורי, בהכנה לבניה החדשה.